Queen's Road Capital kündigt Fortführung des NCIB Aktienrückkaufprogramms an

20. November 2023 - Queen's Road Capital Investment Ltd. (TSX-QRC) (das "Unternehmen" oder "QRC" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/queens-road-cap ... ) freut sich bekannt zu geben, dass das Board of Directors des Unternehmens die Fortsetzung des normalen Emittentenangebots des Unternehmens für einen weiteren Zeitraum von 12 Monaten (das "NCIB 2023") genehmigt hat. Die Mitteilung des Unternehmens über den Beginn des NCIB 2023 wurde von der Toronto Stock Exchange (die "TSX") genehmigt.

Das Unternehmen beabsichtigt, bis zu 17.600.000 Stammaktien des Unternehmens ("Stammaktien") im Rahmen des NCIB 2023 zu erwerben, was etwa 4 % der 449.899.031 ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens am 15. November 2023 entspricht. Alle im Rahmen des NCIB 2023 gekauften Aktien werden annulliert und in den eigenen Bestand zurückgeführt. Die Käufe im Rahmen des NCIB 2023 werden über die Einrichtungen der TSX und alternative Handelssysteme in Kanada getätigt. Das NCIB ermöglicht es dem Unternehmen, seine Stammaktien zum Zwecke der Annullierung zurückzukaufen, wenn der Marktpreis seiner Stammaktien den zugrundeliegenden Wert des Geschäfts und die Zukunftsaussichten des Unternehmens möglicherweise nicht vollständig widerspiegelt.

Alle Käufe im Rahmen des NCIB 2023 hängen von den zukünftigen Marktbedingungen ab. Das Unternehmen legt den Zeitpunkt, den Betrag und den akzeptablen Preis solcher Käufe im Rahmen der NCIB 2023 fest, wobei es jederzeit die geltenden TSX- und sonstigen aufsichtsrechtlichen Anforderungen einhält. Der Zeitraum, in dem das Unternehmen berechtigt ist, Käufe im Rahmen des NCIB 2023 zu tätigen, beginnt am 22. November 2023 und endet 12 Monate später am 21. November 2024 oder zu einem früheren Zeitpunkt, an dem die maximale Anzahl von Stammaktien im Rahmen des NCIB 2023 erworben oder das NCIB 2023 nach Wahl des Unternehmens beendet wird. Es gibt keine Zusicherung, dass Aktien im Rahmen des NCIB 2023 gekauft werden, da die Käufe von den für das Unternehmen zufriedenstellenden Marktbedingungen während der Laufzeit des NCIB 2023 abhängen.