Energie-Studie Deutsche nicht auf steigende Strom- und Gaspreise vorbereitet - Verbraucher schrauben Energieverbrauch runter (FOTO)

München (ots) - Laut der Simon-Kucher Energie-Studie fühlt sich mehr als jeder

zweite Verbraucher in Deutschland nicht ausreichend auf steigende Strom- und

Gaspreise vorbereitet. Die Folge? Der Großteil schraubt seinen Energieverbrauch

runter, viele reduzieren Ausgaben in anderen Bereichen. Fast jeder Zweite

vergleicht bereits Anbieter, 31 Prozent haben Pläne, ihren Stromanbieter zu

wechseln.



- 54 % der Verbraucher fühlen sich nicht ausreichend auf steigende Strom- und

Gaspreise vorbereitet

- 96 % der Verbraucher passen ihr Verhalten bei steigenden Preisen an

- Reaktion: 61 % senken Energieverbrauch, 40 % vergleichen Anbieter, 35 % sparen

in anderen Bereichen

- 31 % der Verbraucher planen in den nächsten 12 Monaten ihren Stromanbieter zu

wechseln

- Wechselwahrscheinlichkeit von neuen Kunden fast dreimal so hoch wie von

Langzeitkunden

- Bei Einsparungen von 15 % würden 46 % den Stromverbrauch an Tageszeiten

orientieren