Ab sofort bestellbar Der neue PEUGEOT E-3008* (FOTO)

Rüsselsheim am Main (ots) - * Energieverbrauch für PEUGEOT E-3008 mit

Elektromotor 157 kW (210 PS): 17,7( 1) - 16,8( 1) (kombiniert) ; CO2-Emissionen

in g/km kombiniert 0( 1)



Der PEUGEOT 3008 ist ein Bestseller, der in den letzten sieben Jahren weltweit

mehr als 1,3 Millionen Kunden begeistert hat. Jetzt werden die Bestellsysteme

für die neue Generation des PEUGEOT 3008 in der vollelektrischen Version

geöffnet. Der neue PEUGEOT E-3008* ist jetzt ab 48.650 Euro UVP in der

Ausstattungsvariante Allure bestellbar. Zusätzlich ist der neue PEUGEOT 3008

auch in einer Variante mit 48V-Hybridtechnologie ab 39.250 Euro UVP verfügbar.

Marktstart ist für Frühjahr 2024 geplant.