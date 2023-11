Wien (APA-ots) -



* Wert der Marke Allianz steigt innerhalb eines Jahres um +11,5% auf 20,85 Milliarden US-Dollar

* Zum fünften Mal in Folge ist die Allianz in der Interbrand-Rangliste "Best Global Brands" die Nummer eins unter den Versicherern weltweit

* Die Allianz hat sich um drei Plätze auf Rang 31 verbessert und schneidet dadurch weiterhin besser ab als ihre Mitbewerber und die Branche



Das fünfte Jahr in Folge wurde die Allianz im Interbrand Best Global Brands Ranking 2023 zur weltweiten Nummer eins der

Versicherungsgesellschaften ernannt. Mit einem zweistelligen Wachstum von +11,5% konnte die Allianz ihren Markenwert auf 20,85 Milliarden US-Dollar steigern - dies entspricht einem Zuwachs von 2,15 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr. Mit der erstmaligen Überschreitung von 20 Milliarden US-Dollar rückt die Allianz zudem um drei Plätze auf Rang 31 der am schnellsten wachsenden globalen Marken vor.