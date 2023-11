APA ots news: UNIQA präsentiert Employer Branding Kampagne "Start your better im Vertrieb"

"Durch die Kraft unserer Gemeinschaft schützen und verbessern wir Gesundheit und Wohlstand - ein Versprechen, das tief in unserer DNA verankert ist. Unsere Kolleginnen und Kollegen im Außendienst leisten zur Erfüllung dieses Versprechens einen wesentlichen Beitrag: Sie beraten unsere Kundinnen und Kunden nicht nur zur optimalen Absicherung und Vorsorge, sondern sie begleiten sie aktiv auf dem Weg zu einem besseren Leben. Um unsere Vertriebskraft zu stärken, legen wir bei der aktuellen Kampagne den Schwerpunkt genau darauf: Neue Köpfe und Talente, die sich für das Thema Vorsorge interessieren, für unseren Außendienst zu gewinnen - und zwar gleichermaßen am Land wie in der Stadt", erklärt Peter Humer, Vorstand Kunde & Markt Österreich bei der UNIQA Insurance Group AG, den strategischen Ansatz des aktuellen Kampagnenschwerpunkts. Die Zielgruppe reicht von Berufsein- bis hin zu Umsteiger:innen, wobei die Branche, aus der Interessierte kommen, in den wenigsten Fällen eine Rolle spielt: "Wir bilden als Arbeitgeberin unsere neuen Vertriebskräfte umfassend aus und bieten ein sehr gutes Onboarding-Programm an, um die Produktlandschaft gut kennen zu lernen," so Peter Humer.



Vorzüge, die überzeugen: Regionalität, Weiterentwicklung, Gemeinschaft, Flexibilität



Durch Kurzvideos mit persönlichen Statements von

Außendienstmitarbeiter:innen aus Oberösterreich, Vorarlberg und Wien werden Einblicke in die Vorteile einer Vertriebskarriere bei UNIQA ermöglicht und damit interessierte Talente eingeladen, auch ihre Vertriebskarriere bei UNIQA zu starten.



Neben der Darstellung der Vielfalt, die ein Job als

Kundenbetreuer:in bietet, stehen die vielfältigen Benefits im Zentrum der Kampagne, die UNIQA zu einer attraktiven Arbeitgeberin machen. Neben flexibler Arbeitszeitgestaltung, umfangreichen Aus- und Weiterbildungsangeboten, wie z.B. Mentoring, und einer Kultur, die von Gemeinschaft und Zusammenhalt geprägt ist, steht vor allem die regionale Nähe bei der Suche nach Vertriebstalenten im Vordergrund. Der Schlüssel zum Erfolg im Versicherungsvertrieb liegt in der engen Verbundenheit mit den Kund:innen vor Ort. Vertriebsmitarbeiter:innen profitieren daher von einem Job in ihrer Heimatregion sowie persönlichen Netzwerken. "Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere enge Verbundenheit mit unseren Kundinnen und Kunden vor Ort, quer durch ganz Österreich, der Schlüssel zum Erfolg ist. Somit sind wir auch genau dort auf der Suche nach neuen Kolleginnen und Kollegen", streicht Peter Humer die Bedeutung der Kompetenz in den Regionen heraus.



Die österreichweite Kampagne #startyourbetter ist von 10. November vier Wochen lang über verschiedene Print-, Social Media- und Online-Kanäle ausgespielt. Interessierte finden auf der Landingpage auf [uniqa.at]

(https://www.uniqa.at/versicherung/karriere/startyourbetter/vertrieb. html) alle wichtigen Informationen zur Kampagne, können ihre Jobvorstellungen teilen und sich direkt bewerben. Zusätzlich dazu wird die Kampagne von regionalen UNIQA Vertriebskolleg:innen begleitet, die durch individuell gestaltete Social Media Kurzvideos authentische Einblicke in ihren Arbeitsalltag bieten. Diese Videos werden über die persönlichen Social Media Kanäle der Kolleg:innen präsentiert, um einen individuellen Eindruck von den Benefits und dem Alltag im Außendienst zu vermitteln.



Über UNIQA



Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 18 Ländern über 16 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von über 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten vertreten. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.



