Nürnberg (ots) - Eine Analyse der durchschnittlichen Angebotspreise vonEigentumswohnungen im Münchner S- und U-Bahn-Netz zeigt:- Höchstpreise im Stadtbezirk Altstadt-Lehel: Lehel (13.180 Euro proQuadratmeter), Marienplatz (13.165 Euro) und Isartor (12.944 Euro)- Teuerste Linie mit Durchschnittspreis über 10.100 Euro pro Quadratmeter: U4zwischen Westendstraße (7.974 Euro) über Lehel (13.180 Euro) bis Arabellapark(9.347 Euro)- Hochpreisige Stammstrecke: Hohes Preiseniveau zwischen Ostbahnhof (10.125Euro) und Laim (7.932 Euro)- Günstigste Preise im Landkreis Dachau an der S2: Petershausen (4.469 Euro),Erdweg (4.706 Euro) und Kleinberghofen (4.758 Euro)München ist die teuerste deutsche Großstadt für Immobilien. Die hohen Preisestrahlen auch weit über die Stadtgrenzen ins Umland aus - insbesondere an jenenOrten, die ans S-Bahn-Netz angeschlossen sind. Allerdings gibt es gewaltigeDifferenzen: Während im Zentrum Münchens in der Spitze bis zu 13.180 Euroverlangt werden, fällt das mittlere Preisniveau in den Randgebieten desSchnellbahnnetzes auf unter 5.000 Euro pro Quadratmeter. Das ist ein Ergebniseiner Analyse von immowelt, bei der die Angebotspreise für Eigentumswohnungen im500-Meter-Umkreis von U- und S-Bahn-Haltstellen in München und Umland untersuchtwurden.Fünfstellige Quadratmeterpreise in Altstadt-LehelDas teuerste Pflaster für Immobilien in München ist das Zentrum, woEigentumswohnungen im Mittel für über 10.000 Euro pro Quadratmeter angebotenwerden: Rund um die U-Bahn-Station Lehel sind es 13.180 Euro pro Quadratmeter.Es folgen Marienplatz (13.165 Euro) und Isartor (12.944 Euro). Die teure Zonereicht aber auch weiter Richtung Norden nach Maxvorstadt und Schwabing: Rund umdie Haltestellen Universität (12.607 Euro), Giselastraße (12.293 Euro) undOdeonsplatz (12.213 Euro) müssen Immobilienkäufer ebenso mit mittlerenQuadratmeterpreisen jenseits von 12.000 Euro rechnen.Münchens teuerste Linie: die U4Die hochpreisigste Linie der Isar-Metropole ist demnach auch die U4, die durchviele dieser Stationen führt. Sie verkehrt von der Westendstraße (7.974 Euro)über die weltberühmte Theresienwiese (10.267 Euro) und den Stachus (12.174 Euro)bis zum Arabellapark (9.347 Euro).Preiswertes Wohneigentum im Stadtgebiet Münchens mit Nähe zur U-Bahn gibt es imGrunde nicht. Quadratmeterpreise knapp unter der 7.000-Euro-Marke gibt esallenfalls am nördlichen Ende der U2 an den Haltstellen Hasenbergl (6.966 Euro)und Feldmoching (6.842 Euro).