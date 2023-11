Seite 2 ► Seite 1 von 2

Augsburg (ots) - +++Bundesverband BVIK berichtet von großer Informationslücke+++Der Wirtschaft in Deutschland fehlen Arbeitskräfte. Davon ist der Mittelstand inbesonderem Maße betroffen: Knapp drei Viertel der Betriebe bewerten denFachkräftemangel derzeit als die größte Herausforderung. Während Konzernebereits erfolgreich auf Robotik setzen, um produktiv zu bleiben, fehlt in vielenmittelständisch geprägten Branchen das Know-how. Dabei sind die Chancen für KMUdurch Trends wie "Low-Cost-Robotik" oder "Easy-to-use-Automation" lautWeltverband IFR so gut wie noch nie. Der Bundesverband Industrie KommunikationBVIK berichtet von einer großen Informationslücke im deutschen Mittelstand."Viele kleinere und mittlere Unternehmen in Deutschland sind noch unzureichendüber die Chancen informiert, die Robotik- und Automationslösungen bietenkönnen", sagt Andreas Bauer, Vorstand beim Bundesverband Industrie Kommunikation(BVIK). "Heute gibt es Roboter, die morgens um 4.00 Uhr in der Backstube helfen,in der Schreinerei komplizierte Treppenteile drechseln oder Maschinenteileproduzieren und anschließend in Kartons verpacken. Die Hersteller sollten jetztkleine und mittlere Unternehmen nach Branchen aufgeschlüsselt gezieltansprechen. Online-Plattformen helfen wie ein Marktplatz dabei, die erstenSchritte in die Automation mit Robotern zu planen - einfach und transparent. DerFachkräftemangel erfordert einerseits zügiges Handeln im Mittelstand und auf deranderen Seite einen Fokus auf kundengerechte Kommunikation bei derRoboterindustrie."Robotik im Mittelstand zeigenDen Zeitpunkt zu handeln sieht auch die International Federation of Roboticsgekommen und hat deshalb eine Kommunikations-Kampagne gestartet, die speziellden Mittelstand adressiert (Go4Robotics). Die Hürden für den Einstieg in dieAutomation sind laut IFR in den letzten Jahren deutlich gesunken: NeueLeichtbau-Roboter sind beispielsweise zu vergleichsweise niedrigenEinstiegskosten zu haben, die Investition amortisiert sich in der Regel schnell.Außerdem lassen sich die Technologien heute einfacher bedienen undprogrammieren. Beispielsweise kann ein Schweißer dem Roboter per Touchpadzeigen, wo die Schweißlinie verlaufen soll - aufwendige Personalschulungenentfallen.Digitale Vertriebskanäle nutzenDer Bundesverband Industrie Kommunikation empfiehlt den Herstellern vonRobotik-Lösungen für mittelständische Anwender, die eigeneKommunikationsstrategie zu überprüfen. Gefragt sind Informationsangebote, dieganz handfest erste Schritte in die Automation beschreiben und damit diepotenziellen Anwender überzeugen. Dabei spielen digitale Kanäle eine zunehmend