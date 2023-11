Was ist eine Cloud-Strategie und welche ist die richtige? Experte verrät, was Unternehmen jetzt tun sollten (FOTO)

Erlenbach am Main (ots) - Das Versprechen der Cloud klang einst wie der heilige

Gral der IT: unbegrenzte Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und die Möglichkeit,

jederzeit und überall auf Daten zugreifen zu können. Doch die Realität sieht

anders aus. Unternehmen finden sich in einer Hybrid-Welt wieder, in der Daten

sowohl in der Cloud als auch On-Premises gespeichert sind. IDC-Studien zeigen,

dass dieses 50/50-Verhältnis wohl keine vorübergehende Erscheinung ist.



"Unternehmen, die blindlings in die Cloud migrierten, haben oft teuer dafür

bezahlt. Eine durchdachte Hybrid- oder Multi-Cloud-Strategie ist der Schlüssel

zur Maximierung von Flexibilität und Effizienz", erklärt Andreas Schwan,

Diplom-Mathematiker (FH) und Experte für Datenorganisation und -verwertung. Was

Unternehmen bezüglich ihrer Cloud-Strategie tun sollten, verrät er in diesem

Beitrag.