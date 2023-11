Stockholm (ots/PRNewswire) - Normative, die Carbon Accounting Plattform für

Unternehmen, gibt heute die Markteinführung des Carbon Networks bekannt, eine

Lösung für Unternehmen, um wichtige Daten über ihre Emissionen auszutauschen und

auf ihrem Weg zu Net-Zero Emissionen zusammenzuarbeiten. Das Netzwerk wird eine

entscheidende Rolle dabei spielen, Emissionen in der Wertschöpfungskette für

alle Akteure sichtbar zu machen, um diese proaktive zu managen und reduzieren.



"Carbon Accounting ist nicht länger eine Übung zur Einhaltung von Vorschriften -

es ist ein Wettrennen um die Reduktion", sagt Kristian Rönn, CEO von Normative.





Unternehmen auf der ganzen Welt sind derzeit darum bemüht, ihreTreibhausgasemissionen zu erfassen, um diverse gesetzliche Vorschriften fürderen Reporting einzuhalten - aber das Reporting allein garantiert keineFortschritte, und unvollständige Daten sind mit hohen Risiken für dieUnternehmen verbunden. Wenn Emissionen nicht sichtbar sind, können sie letztlichnicht gemanagt und reduziert werden.Als jüngste Ergänzung der Normative-Plattform ermöglicht das Carbon NetworkUnternehmen, ihre Scope-3-Emissionen umfassender zu untersuchen, sich mit denprimären Quellen dieser Emissionen direkt zu vernetzen und diese Daten in ihreeigenen Systeme und Planungen einzubinden.Kirsten Motyl, Senior ESG Officer bei der Pebble Group - eines von vielenUnternehmen, die Normative's Plattform für ihre Carbon Management nutzen -sprach kürzlich über die neue Funktion: " Normative hat die Art und Weise, wiewir unsere Lieferanten einbinden und Emissionsdaten sammeln, erheblichverbessert. Die Einfachheit des Moduls für die Einbindung von Lieferanten hat esuns erheblich erleichtert, unsere Lieferanten in unsere Net-Zero-Reiseeinzubeziehen, unabhängig davon, wie weit sie in ihrer eigenen Klimazielenfortgeschritten sind ."Das Carbon Network wird durch Normative's robustes Ökosystem von Partnern undgeprüften Dienstleistern, Beratern, Auditoren und Datenplattformen unterstützt,darunter:- Strategische Flaggschiff-Partner wie Nordea, PwC[1] und die Zurich InsuranceGroup.- Carbon Removal Partner wie Klimate, Patch und TimeCO2.- ESG-Plattform-Partnerschaften wie Novisto.Dies ermöglicht es Unternehmen, ihre Emissionsdaten zu sammeln, zu analysieren,zu teilen, zu prüfen, zu verwalten und voneinander zu lernen. Der Zugang zuEmissionsdaten in großem Umfang bietet Partnern innerhalb desNormative-Ökosystems enorme Möglichkeiten, erstklassige Carbon AccountingFunktionen zu entwickeln.Erfahren Sie hier (http://normative.io/product/carbon-network/?utm_medium=post&utm_source=press&utm_campaign=Carbon_Network_press_release_2023) mehr.Informationen zu NormativeNormative ist die weltweit erste Carbon-Accounting-Engine, die es Unternehmenermöglicht, ihren gesamten CO2-Fußabdruck zu berechnen und ihre Emissionen aufNetto-Null zu reduzieren. Mit wissenschaftlich fundierten Emissionsfaktoren undumfassenden Einblicken in die Wertschöpfungskette liefert Normative genaue undumfassende Berechnungen von Scope 1, 2, und 3 Emissionen für Unternehmen auf derganzen Welt. Normative hat seinen Hauptsitz in Stockholm und beschleunigt denÜbergang zu einer Net-Zero Wirtschaft und arbeitet hierbei mit führendenKlimaschutzorganisationen wie den Vereinten Nationen zusammen.https://normative.io/?utm_medium=referral&utm_source=press&utm_campaign=Press%20release%20carbon%20networkPressekontakt:Cassandra Julinpress@normative.io 0046 702866861[1] PwC bezieht sich auf PricewaterhouseCoopers LLPLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2147220/Normative_Logo.jpgView originalcontent:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/normative-launcht-das-carbon-network-die-zukunft-des-carbon-managements-301993640.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/172626/5653904OTS: Normative