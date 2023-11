Revolution für Autohäuser Google wird zur ultimativen Fahrzeugbörse (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Mehr erfahren

https://ots.de/plp36e

--------------------------------------------------------------



Frankfurt/Trier (ots) - Gebrauchtwagenbörsen wie mobile.de und Autoscout24

dominieren seit Jahren den Markt in Deutschland. Die Börsen sind nicht nur für

viele Verbraucher die erste Anlaufstelle beim Kauf und Verkauf von

Gebrauchtwagen. Was viele nicht wissen: Auch für Autohäuser stellen sie

mittlerweile häufig den wichtigsten Vertriebskanal dar. Sie bieten eine

ausgereifte Vertriebsinfrastruktur für die Händler und liefern zuverlässig neue

Kundenanfragen. Jedoch hat die "Wohlfühloase" Autobörse viele Händler auch in

eine massive Abhängigkeit geführt. Denn in den vergangenen Jahren wurde kaum

noch in die eigene digitale Vertriebsinfrastruktur investiert. Mit der

Einführung der "Google Autobörse" steht nun allerdings eine Revolution bei der

Fahrzeugvermarktung bevor. Die Innovation hat das Potenzial, das

Kräfteverhältnis zwischen Autohändlern und Fahrzeugbörsen grundlegend zu

verändern und die eigenen Kanäle der Autohändler wieder auf die Überholspur zu

bringen.