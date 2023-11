Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - SDIA, Umweltbundesamt und Bundesministerium für Wirtschaft undKlimaschutz planen Fahrplan für die Einführung grüner SoftwarepraktikenAufgrund der fortschreitenden Digitalisierung spielt Software in nahezu allenLebensbereichen eine immer größere Rolle. Doch auch diese braucht digitaleInfrastruktur, denn sie verbraucht viel Energie und trägt somit erheblich zuTreibhausgas-Emissionen bei. Immer mehr europäische sowie internationaleUnternehmen, Organisationen und Softwaregemeinschaften setzen auf Green CodingPraktiken, um negative Umweltauswirkungen digitaler Produkte undDienstleistungen auf Gesellschaft und Umwelt einzudämmen. Zentraler Eckpfeilervon Green Coding ist nicht nur die Optimierung von ressourcenintensiverSoftware, sondern auch eine nachhaltige Softwareentwicklung, die sichbeispielsweise auf die Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien anpasst. [MS1]Dabei spielt auch KI eine bedeutende Rolle. Der von der Sustainable DigitalInfrastructure Alliance e.V. (SDIA) im Rahmen des SoftAWERE (https://www.umweltbundesamt.de/themen/digitalisierung/gruene-informationstechnik-green-it/software/energie-ressourceneffiziente-softwareprogrammierung) -Projekts vomUmweltbundesamt initiierte SDIA Green Coding Summit(https://sdialliance.org/green-coding-summit/2023/) 2023 bringt hierzu am 23.und 24. November 2023 erstmals führende ExpertInnen, Communities,Organisationen, ForscherInnen und SoftwareentwicklerInnen im Französischen Domin Berlin zusammen. Die vorher aufgezeichnete Eröffnungsrede hält dieParlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft undKlimaschutz, Dr. Franziska Brantner.Das zweitägige Gipfeltreffen, das vom Umweltbundesamt ausgerichtet und vomBundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz finanziert wird, soll einenFahrplan für die breitere Einführung grüner Softwarepraktiken erstellen. DieseGreen Coding Roadmap konzentriert sich auf die Schaffung eines klarenRechtsrahmens, den Austausch von Wissen und die Hervorhebung der Vorteile fürProgrammiererInnen, die Umweltauswirkungen von Software zu messen, zu melden undzu verbessern, indem sie bewährte Verfahren weitergibt, die in realen Szenariengetestet wurden.Die Zukunft grüner SoftwareDie Vision des Gipfels ist es, führende Köpfe zusammenzubringen, um einenjährlichen Fahrplan für grüne Kodierung zu erstellen und weiteres Wissen undLösungen durch vierteljährliche Gemeinschaftsgipfel zu verbreiten. Eingeladensind SoftwareentwicklerInnen, IngenieurInnen, ForscherInnen undIT-Führungskräfte sowie wie ProduktmanagerInnen, Nachhaltigkeitsbeauftragte,