FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Beteiligungs AG will für das vergangene Geschäftsjahr 2022/23 weniger Dividende zahlen als von Analysten erwartet. Für das Ende September ausgelaufene Geschäftsjahr soll zwar die Ausschüttung je Aktie im Vergleich zum Vorjahr um 20 Cent auf einen Euro erhöht werden, wie das Unternehmen überraschend am Montagabend in Frankfurt mitteilte. Dies sei allerdings weniger als Experten bislang erwartet haben. Die durchschnittliche Schätzung lag laut Unternehmen bei 1,26 Euro. An der Börse führte die Nachricht zu Kursverlusten.

Daran änderte auch die Ankündigung des Unternehmens, künftig mindestens einen Euro je Anteil an direkter Gewinnbeteiligung zu zahlen, nichts. In den vergangenen Jahren hatte die Ausschüttung stark geschwankt. Für 2021/22 hatte die Dividende lediglich 80 Cent betragen; das Jahr davor waren es 1,60 Euro. Für 2019/20 waren es dagegen auch wiederum nur 80 Cent. "Darüber hinaus soll in Zukunft regelmäßiger die Möglichkeit des Aktienrückkaufs in Betracht gezogen werden", hieß es nun.