Vom Falkensteiner Pilot zum Best Practice - FMTG Invest etabliert sich erfolgreich als alternative Finanzierungsplattform

Wien (ots) - Über 65 Millionen Euro Kapital wurden insgesamt für innovative

Tourismusprojekte generiert.



Am vergangenen Sonntag wurde die 11. Fundingrunde der Falkensteiner Michaeler

Tourism Group (FMTG) geschlossen. In nur knapp 8 Wochen konnten dabei über die

eigene digitale Investmentplattform FMTG Invest 14,8 Millionen Euro Kapital

gesammelt werden. Die FMTG Invest hat sich mittlerweile für die österreichische

Tourismusgruppe fest als alternative Quelle in der Unternehmensfinanzierung

etabliert. Das Interesse der FMTG-Investor_innen gibt darüber hinaus einen

wichtigen Einblick in Entwicklungen und allgemeine Trends: So sind etwa

Projektentwicklungen in der Hotel- und Freizeitindustrie im Gegensatz zum

allgemeinen Immo-Trend weiter im Aufwind. Die Nachfrage nach dem "zweiten

Zuhause bei Falkensteiner" steigt weiter an. Unter den innovativen Projekten der

FMTG ist Premium Camping bei Investor_innen besonders beliebt.



Die Entwicklung der FMTG Invest