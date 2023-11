Recycling-Partnerprogramm für Kunststoffe bringt Nachhaltigkeit in Messebau und andere Branchen

Geisenheim (ots) - Pekutherm ermöglicht Closed-Loop für Acrylglas, Polycarbonat

und andere Thermoplaste zwischen Herstellern und Verarbeitern



In verschiedensten Branchen nimmt die Nutzung von Werkstoffen wie

Polymethylmethacrylat (PMMA) und Polycarbonat (PC) deutlich zu. Darunter fallen

auch zahlreiche Bereiche, in denen die hochtransparenten, schlagfesten und

leichten Materialien vermehrt zum Einsatz kommen: Messe- und Ladenbau,

Lichttechnik und viele weitere. Gleichzeitig wächst die Nachfrage zu nachhaltig

gefertigten technischen Thermoplasten, die meist als Plattenmaterial in den

Unternehmen verarbeitet werden. Die Hersteller reagieren auf die Nachfrage und

greifen mehr und mehr auf Rezyklate zurück. Mit Pekutherm bietet der führende

Recycling-Anbieter für thermoplastische Halbzeuge nun erstmals ein

Recycling-Partnerprogramm an: "Wir bieten bereits seit einigen Jahren mit den

Ecoboxen als Sammelcontainer für Altmaterial und Verschnitt, unserer eigenen

Logistik und Aufbereitung, ein Kreislaufmodell an, das von mehr und mehr

Verarbeitern genutzt wird und mittlerweile auch die Hersteller als aktiven Part

einbezieht", sagt Heiko Pfister, Geschäftsführer von Pekutherm.



Pekutherm-Recycling-Partnerprogramm