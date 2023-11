ESSEN (dpa-AFX) - Die Evonik-Mehrheitseignerin RAG Stiftung plant die Ausgabe von Wandelanleihen, die in Aktien des Spezialchemiekonzerns umgetauscht werden können. Der Gesamtnennbetrag für die bei großen Investoren zu platzierenden neuen Papiere liegt bei 500 Millionen Euro, wie die RAG Stiftung am Dienstag in Essen mitteilte. Die Laufzeit soll bis 2030 reichen. Gleichzeitig will sie im Umlauf befindende Anleihen mit verschiedenen Fälligkeiten über insgesamt bis zu 500 Millionen Euro zurückkaufen. Die Stiftung hält 53 Prozent der Evonik-Anteile. Der Aktienkurs gab im Handel nach.

Das Papier verlor am späten Vormittag 3,4 Prozent auf 17,78 Euro. Damit waren die Papiere der drittgrößte Verlierer im MDax , dem Index der mittelgroßen deutschen Börsenwerte. Die Erholung der vergangenen Wochen könnte damit vorerst beendet sein.