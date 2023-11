UBS stuft Richemont auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Franken belassen. Die niedrige Bewertung der Papiere verkenne die gute Entwicklung der Schweizer in den vergangenen Jahren, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf 2024. Im widrigen Umfeld für die Luxusbranche könnten höhere Umsätze als befürchet und robuste Margen für eine Neubewertung reichen. Sie nennt Richemont neben Hermes und Hugo Boss als Favoriten./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2023 / 19:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 117,7EUR gehandelt.