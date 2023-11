Bitcoin verzeichnete einen Anstieg von wenigen Prozentpunkten am Wochenanfang und steht wieder deutlich über der Marke von 37.000 US-Dollar. Obwohl dieser Wert noch unter dem kürzlich erreichten Höchststand von 38.000 US-Dollar liegt, befindet sich Bitcoin damit immer noch auf dem höchsten Niveau seit dem Eintritt in einen Bärenmarkt im Mai 2022. Seit Anfang Oktober hat sich der Preis von Bitcoin um über 30 Prozent erhöht, was die mehrmonatige Phase mit schwacher Handelsaktivität im Kryptobereich beendet und zu Spekulationen über einen neuen Bitcoin-Bullenmarkt geführt hat.

"Wir befinden uns in einer Phase des zunehmenden Optimismus für Bitcoin und den gesamten Markt digitaler Vermögenswerte, und viele Leerverkäufer wurden kürzlich überrascht. Die Begeisterung über die Zulassung dieser Bitcoin-Spot-ETFs sorgt definitiv für eine starke Dynamik", so Brian D. Evans, CEO der Digital Asset Venture Firma BDE Ventures.