Vier Spatenstiche mit Symbolkraft Die Zentrale der VNR Group bekommt ein neues umweltfreundliches "Gewand" und setzt damit seinen Erfolgskurs mit viel Engagement fort (FOTO)

- Richard Rentrop (CEO VNR Group): "Als modernes und fortschrittliches

Unternehmen ist es uns wichtig, mit dem Umbau ein deutliches Zeichen für die

Zukunft und unseren Standort Bonn - Bad Godesberg zu setzen."

- Katrin Dörner (Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn): "Ich freue mich, dass die

VNR Group mit dem energetischen Umbau als positives Beispiel die Klimawende

hier vor Ort unterstützt "

- Sarah Wiener: "Als Politikerin und EU-Abgeordnete kämpfe ich für die

Reduzierung von Pestiziden in der Landwirtschaft. Genauso wichtig sind mir

alle anderen sinnvollen Maßnahmen, die Belastungen für unsere Umwelt

wirkungsvoll reduzieren."

- Ansgar Wiesemann (Leiter des Umbaus von der TEAM Baumanagement GmbH): "Wir

streben das Gütesiegel für nachhaltiges Bauen an."

- Denise vom Hoff (Head of People and Organizational Development der VNR Group):

"Der Umbau gibt uns die Möglichkeit, für unsere Mitarbeiter eine neue,

fortschriftliche Arbeitsumgebung zu schaffen."



Die VNR Group startet durch! Am Vormittag gaben die vier Spatenstiche von Katrin

Dörner, Sarah Wiener, Denise vom Hoff und Ansgar Wiesemann den symbolischen

Startschuss für die Zukunft. Die familiengeführte Unternehmensgruppe wird in

enger Abstimmung mit dem Eigentümer in den nächsten 12 Monaten das Firmengebäude

in der Koblenzer Str. einer umfangreichen Revitalisierung unterziehen. Das

Gebäude erhält eine vollständig neue Gebäudehülle unter Berücksichtigung der

geltenden Regelungen für den Wärme- und Schallschutz. Im Rahmen der

Umbau-Maßnahmen werden die haustechnischen Anlagen komplett erneuert. Beheizt

und gekühlt wird das Haus künftig mit moderner Wärmepumpentechnik. Ergänzt wird

das neue Energieversorgungskonzept mit einer Photovoltaikanlage und einem

Dachgarten.