10-Jahres-Stromabnahmevertrag (PPA) für sechs Solar-Neubauprojekte in Deutschland (FOTO)

Hamburg (ots) - Sunnic Lighthouse, Tochter Europas führender Photovoltaik

(PV)-Entwicklerin ENERPARC AG mit Sitz in Hamburg, und die im Besitz der

ENERPARC AG befindlichen Solarparkgesellschaften (SPVs) haben mit bp ein Power

Purchase Agreement (PPA) geschlossen.



Ab dem 01.05.2024 wird Sunnic über eine Laufzeit von zehn Jahren 70,5 GWh

Solarstrom pro Jahr an bp liefern. Der Ökostrom stammt aus einem Portfolio von

sechs neuen Freiflächen-Solarparks der Mutter ENERPARC mit einer Gesamtkapazität

von 76,5 Megawatt, den PB vollständig abnehmen wird. Das Volumen entspricht dem

Jahresstromverbrauch von etwa 20.000 Haushalten.





Die Besonderheit des vereinbarten "Fixed Volume PPA's" besteht in seinerStruktur: Sunnic hat erstmals für BP einen langfristigen Stromabnahmevertragkonzipiert, der auf einem monatlichen Baseload basiert. Das bedeutet: Zu jederStunde eines Monats ist derselbe fixe Wert in Megawattstunden alsLieferverpflichtung definiert.Davon profitieren beide Parteien gleichermaßen: bp sichert sich langfristig einverlässliches Volumen zu einem festen Preis - unabhängig von Marktpreisen,Sunnic wiederum reduziert das eigene Lieferverpflichtungsrisiko. Denn imVergleich zum jährlichen Baseload ist die Bereitstellung des Stroms genauer aufdie Produktion der Anlagen abgestimmt und berücksichtigt deren saisonaleFluktuation.Jan Knievel, Head of Origination bei Sunnic Lighthouse , sagt: "Wir freuen unssehr, diesen Deal mit bp als eines der weltweit größten Energieunternehmenbekannt zu geben. Unser Ziel ist es, unterschiedlich gestaltete PPA-Strukturenin unserem Portfolio zu kombinieren und flexibel an die Marktbedingungenanzupassen. Die Struktur, die wir mit bp gefunden haben, ermöglicht es uns,zusätzliche Chancen im kurzfristigen Handel zu nutzen und gleichzeitig einelangfristige Absicherung zu erreichen."Über Sunnic Lighthouse:Die Sunnic Lighthouse GmbH mit Sitz in Hamburg ist eine Tochtergesellschaft derENERPARC AG. Bis heute vermarktete das Stromhandelsunternehmen rund 13,5Terawattstunden Strom aus Erneuerbaren-Energien-Anlagen. Als ein führenderSpezialist in der Branche bietet die Sunnic ihren Kunden individuelleDienstleistungen im Bereich der Erneuerbaren Energien an: von derDirektvermarktung über die Stromversorgung bis hin zu Absicherungsgeschäftenüber Power Purchase Agreements. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Ökostrom ausdeutschen Photovoltaikanlagen - neben allen anderen nachhaltigen Stromquellen.http://www.sunnic.dePressekontakt:ENERPARC AGAnke DisselHead of Marketing & CommunicationsE-Mail: mailto:a.dissel@enerparc.comTel: +49 40 75 66 449-471Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171963/5654014OTS: Sunnic Lighthouse GmbH