REWE testet Unverpackt-Stationen in elf Märkten / Produktspender enthalten bis zu 23 verschiedene REWE Bio-Artikel

Köln (ots) - Ab sofort testet REWE innovative Unverpackt-Stationen für

Trockensortimentsartikel wie z. B. Reis, Nudeln und Cerealien.

Kooperationspartner ist das Start-up MIWA aus Tschechien. Als erster

Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland setzt REWE die digitalen, besonders

nutzerfreundlichen und hygienischen Stationen im Test ein. Da die

Unverpackt-Stationen zudem gleich zwei Mehrweg-Kreisläufe schließen, wird dem

Nachhaltigkeitsgedanken besonders Rechnung getragen.



Den Auftakt machte der REWE-Markt in Köln-Lövenich. Zehn weitere Märkte sind

schrittweise bis Mitte November gefolgt. Der Vorteil für die Kundinnen und

Kunden liegt im verpackungsfreien Einkauf und in der individuellen Portionierung

der gewünschten Menge zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung. Denn alle

nun zusätzlich unverpackt angebotenen REWE Bio-Produkte sind seit Jahren

beliebte und etablierte Sortimentsartikel in den REWE-Märkten. Bei dem auf sechs

Monate je Markt befristeten Test sollen sowohl die Akzeptanz beim Kunden, die

Umsetzbarkeit im Markt sowie die Wirtschaftlichkeit einer weiteren Verbreitung

der Stationen geprüft werden.





Und so einfach funktioniert es: Der Kunde kann entweder in derUnverpackt-Station bereitgestellte Mehrweg-Becher (Pfand 1,50EUR, Inhalt 500ml)oder Mehrweg-Schalen (2,50EUR, 1,2l) ausleihen oder sein eigenes bruchfestesBehältnis nutzen. Bei einem mitgebrachten Behälter ist zunächst dessen Gewichtauf der Waage zu ermitteln und über einen integrierten Bildschirm zu bestätigen,damit der Nutzer nur das abgefüllte Produkt bezahlt. Wird ein bereitgestellter"Einfach Mehrweg"-Behälter genutzt, kann die Abfüllung sofort ohne diesogenannte Taramessung begonnen werden, da das jeweilige Eigengewicht der vonREWE bereitgestellten Mehrweg-Behälter in der Station gespeichert ist.Durch leichtes Drücken des Behälters gegen den Produktspender gelangt das zuvoram integrierten Bildschirm ausgewählte Produkt in den Behälter. Der Bildschirmzeigt die geschätzte Menge und den Preis des Produkts während der Abfüllung an.Das endgültige Gewicht und der genaue Preis werden angezeigt, sobald derBehälter auf die in der Station integrierte Waage gestellt wird. Abschließenddruckt die Station das Preisetikett, das auf dem Behälter anzubringen ist. Umden Einkauf an der Unverpackt-Station fortzusetzen, ist nur ein Klick auf dieSchaltfläche "weitere Produkte abfüllen" nötig. Damit die Nutzung der Stationbesonders einfach ist, wird der Nutzer über den gesamten Abfüllvorgang Schrittfür Schritt textlich und bildlich über den Bildschirm begleitet.An der Kasse wird die Unverpackt-Ware anhand des Etiketts abgerechnet -inklusive des Pfandbetrags bei Verwendung eines "Einfach Mehrweg"-Behälters.Diese Behälter können dann über die Leergutautomaten bei allen REWE-Märkten undweiteren Systempartnern abgegeben werden. Die mit dem "Blauen Engel" und demECR-Award ausgezeichneten "Einfach Mehrweg"-Behälter" sind Teil eines offenenMehrwegsystems, was effiziente Kreisläufe fördert.Darüber hinaus schließen die Unverpackt-Stationen einen weiterenMehrweg-Kreislauf und unterscheiden sich damit von den üblichen am Marktbefindlichen Unverpackt-Systemen. Denn die losen Produkte befinden sichebenfalls in handlichen Mehrweg-Großbehältern. Diese werden vom jeweiligen REWEBio-Produkthersteller befüllt und an die Märkte geliefert. Dort werden dieGroßbehälter per einfacher Handhabung in die Stationen eingehängt - so wird auchdas Umfüllen von Ware im Markt vermieden. Sind die Großbehälter leer, gehen sienach einer Reinigung zurück zum Hersteller und werden mit einer neuen Charge undentsprechend aktualisierter Kennzeichnung versehen.Die Förderung von Unverpackt-Konzepten und Mehrwegalternativen ist eine zentraleSäule der REWE Group-Verpackungsstrategie. Vor diesem Hintergrund ist der Testeiner Unverpackt-Station, die Mehrweg-Kreisläufe schließt, ein konsequenterSchritt in Richtung des ambitionierten Ziels, bis Ende 2025 das Angebot anunverpackten bzw. in Mehrweggebinden angebotenen Produkten in den Märkten imVergleich zu 2021 zu verdoppeln.Übersicht der Märkte, die Unverpackt-Stationen testen:- REWE Flammuth, Kölner Str. 26, 50859 Köln-Lövenich- REWE Center, Am Weidenbach 31, 53229 Bonn-Beuel- REWE Istas, Hauptstr. 128, 50996 Köln-Rodenkirchen- REWE Koll, Kölner Str. 422 , 51515 Kürten-Bechen- REWE Reinartz, Von-Coels-Str. 206, 52080 Aachen-Eilendorf- REWE Reinartz, Lütticher Str. 19, 52064 Aachen- REWE Heinrich, Allmannshausen 8-12, 56410 Montabaur- REWE Sauter (Hüter EKZ), Samoborstr. 5, 56422 Wirges- REWE Istas, Kölner Ring 2, 50374 Erftstadt-Lechenich- REWE Istas, Lise-Meitner-Str. 4, 50321 Brühl- REWE Cahon, Immenburgstr. 42, 53121 Bonn-EndenichFür Rückfragen:REWE Unternehmenskommunikation, mailto:presse@rewe.dePressebereich für Journalist:innen mit Foto-Download-Angeboten:mediacenter.rewe.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/108458/5654015OTS: REWE Markt GmbH