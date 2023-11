Siemens Energy, der angeschlagene deutsche Energiekonzern, wird nicht von seiner problematischen Windkraft-Tochter Siemens Gamesa zurücktreten oder sich von ihr trennen, so CEO Christian Bruch. Trotz eines Rekordverlusts von fast 4,6 Milliarden Euro im letzten Geschäftsjahr und Qualitätsproblemen bei den Onshore-Plattformen von Gamesa, erwartet Siemens Energy, dass der Break-Even-Point erst 2026 erreicht wird. Bruch plant, Details zum Turnaround am Kapitalmarkttag bekannt zu geben. Analysten von Bernstein sind jedoch skeptisch und warnen vor den Cashflow-Problemen des Turnaround-Plans. Sie empfehlen, maximal bis zum Jahresende in Siemens Energy zu investieren und die Aktie danach zu shorten. Sie bewerten Siemens Energy als "Underperform" mit einem Kursziel von zwölf Euro. Trotzdem ist der Aktienkurs in der letzten Woche um fast 20 Prozent gestiegen, nachdem bekannt wurde, dass der Bund für einen Teil der Großaufträge Rückgarantien übernehmen wird.