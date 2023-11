Die KfW gewinnt die Auszeichnung "Exzellente Nachhaltigkeit" / F.A.Z.-Institut und IMWF verleihen den Preis auf der "12. Responsible Leadership Conference 2023"

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt Am Main (ots/PRNewswire) - KfW für beste NachhaltigkeitsreputationausgezeichnetDie Reputation der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) könnte im Jahr ihres 75.Jubiläums kaum größer sein. Mindestens im Kontext der Nachhaltigkeit glänzt dieFörderbank überdurchschnittlich, wie die Social-Listening-Studie " ExzellenteNachhaltigkeit 202 (https://www.faz.net/asv/exzellente-nachhaltigkeit/) 3"herausfand. Für diese Studie analysierte das IMWF Institut für Management- undWirtschaftsforschung (https://www.imwf.de/) im Auftrag des F.A.Z.-Instituts(https://www.faz-institut.de/) über zwölf Monate hinweg, welche Reputation rund20.000 der größten in der Bundesrepublik tätigen Firmen im Hinblick aufökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit im öffentlichenOnline-Diskurs genießen. Basis ist eine Analyse im Web, die mehrere MillionenDatensätze berücksichtigt, darunter mehrere Millionen Online-Nachrichtenseiten,Foren, Social-Media-Kanäle, Pressemitteilungen, Consumer Seiten und Blogs. Dabeisticht die KfW nicht nur durch ihre große Sichtbarkeit im Netz, sondern auchdurch die positive Tonalität der Erwähnungen hervor. Und dies sowohl in derBranche der "Landes- & Förderbanken" als auch branchenübergreifend.Diesen Erfolg zeichnen das F.A.Z.-Institut und das IMWF am 22. November 2023 imRahmen der " 12. Responsible Leadership Conference 2023(https://www.responsibleleadership.de/) " aus: Die KfW gewinnt den Preis "Exzellente Nachhaltigkeit 2023 ". Alexander Bilgeri , Vice PresidentCommunications Human Resources, Production, Purchasing and Sustainability der BMW Group, wird im festlichen Abendprogramm der Konferenz in München dieLaudatio auf den Preisträger halten. Die KfW Bankengruppe wird durch dieDirektorin der Konzernkommunikation Verena Köttker und durch Jürgen Kern , demLeiter der Abteilung Unternehmensstrategie und Nachhaltigkeit, vertreten.Als Studienergebnis fielen in der öffentlichen Diskussion insbesondere diestarken Themen in den Segmenten "Förderprogramme und Finanzierungsplattform fürgrünen Wasserstoff" sowie die von der KfW veröffentlichten Studien auf, die denFokus auf Klimaschutz und Energiewende legen. Die Förderprogramme tragenmaßgeblich zur Sichtbarkeit bei, vor allem in den Bereichen klimafreundlicherNeubau, energetische Sanierung und erneuerbare Energien."Das Studienergebnis unterstreicht damit den Auftrag der KfW von Bund und Länderndie Transformation zu einem nachhaltigen und resilienten Deutschland zuunterstützen - auch im öffentlichen Diskurs. Die Veränderungen von Wirtschaftund Gesellschaft begleitet die Förderbank seit 1948.Responsible Leadership Conference 2023