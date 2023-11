SPD-Fraktionschefs fordern Reform der Schuldenbremse

DUISBURG (dpa-AFX) - Als Konsequenz aus dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts fordern die SPD-Fraktionsvorsitzenden von Bund und Ländern eine Reform der Schuldenbremse. In ihrer jetzigen Form sei sie nicht für die Herausforderungen der Zukunft geeignet, heißt es in einem Positionspapier, das die SPD-Fraktionschefs am Dienstag bei einer Konferenz in Duisburg beschlossen.

"An der grundlegenden Reform dieser Zukunftsbremse führt kein Weg vorbei", hieß es. Im Interesse des Wirtschaftsstandortes Deutschland und des Wohlstands künftiger Generationen dürften sich Union und FDP der dringend notwendigen Debatte nicht länger verweigern. Aus der Bundes-SPD waren in den vergangenen Tagen bereits Rufe laut geworden, die Schuldenbremse 2023 und 2024 auszusetzen.