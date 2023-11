Zero Prototype Lab EDAG Group eröffnet Simulator-Zentrum / Fahrzeuge werden virtuell gefahren und getestet, bevor sie gebaut werden (FOTO)

Wolfsburg (ots) - Die EDAG Group stößt in Wolfsburg in neue Dimensionen der

Fahrzeugentwicklung vor: Im neuen EDAG Zero Prototype Lab, dem ersten

Fahrdynamiksimulationszentrum der Unternehmensgruppe, werden Fahrzeuge, ihre

Funktionen und ihre Fahrdynamik bereits in realistischen Fahrsituationen

umfassend getestet, bevor das physische Fahrzeug entsteht. Möglich macht dies

eine bahnbrechende, innovative Simulationstechnik.



Im Mittelpunkt des in Europa einzigartigen Fahrdynamiksimulationszentrums, das

im Mai 2024 in Wolfsburg seinen Betrieb aufnimmt, stehen drei Testplattformen

zur Forschung und Entwicklung in den Bereichen Hardware, Software und Human

Machine Interface (HMI).