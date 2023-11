Heliostar kündigt $4,6 Millionen Zusagen aus Optionsschein-Incentive-Programm an

Vancouver, Kanada, 21. November 2023 - Heliostar Metals Ltd. (TSX.V: HSTR, OTCQX: HSTXF, FRA: RGG1) ("Heliostar" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/heliostar-metal ... ) freut sich, ein Update zu seinem am 14. November 2023 bekannt gegebenen Optionsscheinausübungsprogramm (das "Optionsscheinausübungsprogramm") bekannt zu geben. Das Warrant Incentive Program wurde entwickelt, um die frühzeitige Ausübung von bis zu 46.363.630 Stammaktien-Warrants zu fördern, die am 16. März 2023 ausgegeben wurden (die "ausstehenden Warrants").

Bis heute haben sich die Inhaber von 15.368.864 ausstehenden Warrants zur Teilnahme am Warrant Incentive Program verpflichtet. Die vorzeitige Ausübung dieser ausstehenden Warrants würde dem Unternehmen einen Bruttoerlös von 4.610.659 $ einbringen.

Wir kommen mit dem Projekt Ana Paula weiterhin zügig voran. In der nahen Zukunft gibt es viele Katalysatoren für das Bewertungswachstum, einschließlich des Ressourcenwachstums, der De-Risking-Studien, der Beschleunigung des Weges zur Produktion und des anhaltenden Explorationserfolgs. Der erste dieser Katalysatoren, eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung, wird noch in diesem Monat erwartet", sagte Charles Funk, CEO von Heliostar. Er fuhr fort: "Um die Stärke der Bilanz aufrechtzuerhalten, damit diese Meilensteine erreicht werden können, hat das Unternehmen innerhalb seiner Aktienstruktur versucht, die Verwässerung zu minimieren. Das Warrant Incentive Program hat bis heute bedeutende Zusagen in Höhe von insgesamt 4,6 Millionen Dollar erhalten. Wir sind der Meinung, dass es eines der am wenigsten verwässernden Finanzierungsergebnisse für alle Heliostar-Aktionäre darstellt. Das angebotene Warrant Incentive Program bleibt bis zum 8. Dezember 2023 offen."

Einladung zum Webinar

Das Unternehmen veranstaltet am 28. November um 13:00 Uhr (Pacific/4:00 Uhr Eastern Time) ein Webinar, um ein Update zum Projekt Ana Paula zu geben. Bitte nutzen Sie den Link hier, um sich für das Webinar zu registrieren:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_oPjMzlKFQq23gNkh0jE-zA#/re ...

Über das Warrant Incentive Program

Gemäß dem Warrant Incentive Program hat das Unternehmen den Inhabern aller 46.363.630 ausstehenden Warrants die Möglichkeit geboten, jeden ihrer ausstehenden Warrants zwischen 12:00 Uhr PST am 17. November 2023 und 12:00 Uhr PST am 8. Dezember 2023 auszuüben. Als Gegenleistung für die vorzeitige Ausübung erhält jeder Inhaber eine Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie") gemäß den ursprünglichen Warrant-Bedingungen sowie als Anreiz ein Drittel eines Warrants zum Kauf von Stammaktien (jeder ganze Warrant ein Anreiz-Warrant"). Jeder Incentive Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,40 $ innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ab dem Datum der Ausgabe des Incentive Warrants. Ein Inhaber kann wählen, ob er alle, keine oder nur einen Teil seiner ausstehenden Warrants ausüben möchte.

Jeder ausstehende Warrant kann derzeit bis zum 16. März 2026 zum Kauf einer Stammaktie zu 0,30 $ pro Stammaktie ausgeübt werden. Alle ausstehenden Warrants, die nach 12:00 Uhr PST am 8. Dezember 2023 nicht ausgeübt werden, bleiben ausstehend und können weiterhin gemäß den bestehenden Bedingungen ausgeübt werden.

Inhaber ausstehender Optionsscheine, die sich für die Teilnahme am Anreizprogramm entscheiden, sind verpflichtet, dem Unternehmen bis zum 8. Dezember 2023 um 12:00 Uhr PST die folgenden Unterlagen zu übermitteln:

- ein ordnungsgemäß ausgefülltes und ausgefülltes Ausübungsformular in der Form, die dem Zertifikat für die ausstehenden Optionsscheine beiliegt;

- das Originalzertifikat der ausstehenden Optionsscheine, die ausgeübt werden; und

- den anwendbaren Gesamtausübungspreis (0,30 $ pro ausstehendem Warrant), zahlbar an das Unternehmen mittels eines bestätigten Schecks, einer Zahlungsanweisung, eines Bankwechsels oder einer Überweisung in gesetzlichem Geld aus Kanada.

Der Erlös aus der vorzeitigen Ausübung der ausstehenden Warrants wird für die Weiterentwicklung des unternehmenseigenen Projekts Ana Paula und als allgemeines Betriebskapital verwendet werden.

Die Stammaktien, die bei der Ausübung der ausstehenden Warrants ausgegeben werden, unterliegen keiner Haltefrist. Die Anreiz-Warrants und alle Stammaktien, die aufgrund der Ausübung der Anreiz-Warrants ausgegeben werden, unterliegen einer Haltefrist, die vier Monate nach dem Datum der Verteilung der Anreiz-Warrants abläuft.

Das Incentive-Programm unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der endgültigen Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Über Heliostar Metals Ltd.

Heliostar ist ein junges Bergbauunternehmen mit einem Portfolio an hochgradigen Goldprojekten in Mexiko und Alaska.

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Ana Paula in Guerrero, Mexiko. Darüber hinaus arbeitet Heliostar mit den mexikanischen Bundes- und Lokalbehörden an der Genehmigung des Goldprojekts San Antonio in Baja Sur, Mexiko. Das Unternehmen erkundet weiterhin das Goldprojekt Unga in Alaska, Vereinigte Staaten von Amerika.

Die Lagerstätte des Projekts Ana Paula enthält nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven von 1.081.000 Unzen Gold (630.000 nachgewiesene und 451.000 wahrscheinliche Unzen) mit einem Gehalt von 2,38 Gramm pro Tonne ("g/t") Gold und 2.547.000 Unzen Silber (1.322.000 nachgewiesene und 1.226.000 wahrscheinliche Unzen) mit einem Gehalt von 5,61 g/t Silber. Ana Paula beherbergt gemessene und angezeigte Ressourcen von 1.468.800 Unzen Gold (703.800 gemessene und 765.000 angezeigte Unzen) mit 2,16 g/t Gold und 3.600.000 Unzen Silber (1.637.000 gemessene und 1.963.000 angezeigte Unzen) mit 5,3 g/t Silber. Die Anlage ist für den Tagebau zugelassen und verfügt über eine umfangreiche Infrastruktur, einschließlich eines Portals und eines 412 Meter langen Gefälles.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Charles Funk

CEO

Heliostar Metals Limited

E-Mail: charles.funk@heliostarmetals.com

Rob Grey

Investor Relations Manager

Heliostar Metals Limited

E-Mail: rob.grey@heliostarmetals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anpeilen", "planen", "prognostizieren", "können", "würden", "könnten", "planen" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: die erwartete frühzeitige Ausübung von 13.100.000 ausstehenden Warrants gemäß dem Warrant Incentive Program und den erwarteten Bruttoerlös aus einer solchen Ausübung; die Verwendung des Nettoerlöses aus der frühzeitigen Ausübung der ausstehenden Warrants; die Exploration, Erschließung und Produktion auf den Grundstücken des Unternehmens; die Genehmigungen auf dem Projekt San Antonio; die Veröffentlichung von Explorationsergebnissen; und zukünftige Ressourcenschätzungen. Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die zukünftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil des Unternehmens, das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens und seines Geschäfts sowie die zukünftigen Explorationspläne basieren auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf den Erfahrungen des Managements und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Metallpreis, die Nicht-Eskalation von Gesundheitskrisen oder anhaltenden militärischen Konflikten, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten sowie die Fähigkeit des Unternehmens, sicher und effektiv zu arbeiten und Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und das Unternehmen hat Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in ausländischen Rechtsordnungen; Verzögerungen bei der Regulierung, Zustimmung oder Genehmigung; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Explorations- und Bergbauaktivitäten; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung zur Deckung aller Risiken auf einer wirtschaftlich angemessenen Basis oder überhaupt zu erhalten; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Versäumnis, einen ausreichenden Cashflow aus dem Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unbekannte, die allen Bergbauprojekten innewohnen, einschließlich der Ungenauigkeit der Reserven und Ressourcen, der metallurgischen Ausbeute und der Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten über Eigentumsrechte an Grundstücken, insbesondere an unerschlossenen Grundstücken; Gesetze und Bestimmungen in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, mit den Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit umzugehen und diese zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, von anhaltenden militärischen Konflikten und von allgemeinen wirtschaftlichen Faktoren auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; die Beziehungen zwischen Mitarbeitern, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; die spekulative Natur der Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos abnehmender Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität der Aktienmärkte; Interessenkonflikte zwischen bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten; und die Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens genannt werden. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen eine unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Schlüsselfaktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die sich auf solche Aussagen oder Informationen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

