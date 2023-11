Wirtschaft Dax tritt am Mittag auf der Stelle - Marktumfeld weiter abwartend

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Dienstag nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag kaum vom Fleck bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.920 Punkten berechnet, was einem Plus von 0,1 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag entspricht.



An der Spitze der Kursliste rangierten Papiere von Rheinmetall, Adidas und Symrise. Die größten Abschläge gab es bei Vonovia. "Die Investoren warten gebannt auf die vorläufig letzten wichtigen Handelsimpulse in diesem Handelsjahr", kommentierte Experte Andreas Lipkow das Börsengeschehen.