Schluss mit Obstkorb - Mit diesen Benefits überzeugen Unternehmen schon im Bewerbungsprozess (FOTO)

Hamburg (ots) - Im harten Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte müssen

Unternehmen heutzutage weit mehr als nur einen sicheren Arbeitsplatz und ein

attraktives Gehalt bieten. Es geht darum, potenziellen Mitarbeitern eine

Arbeitserfahrung zu bieten, die weit über das bloße Erledigen von Aufgaben

hinausgeht. Das Schwierigste daran: Es muss am besten bereits im

Bewerbungsprozess deutlich werden.



"Was Bewerber wirklich beeindruckt, sind Vorteile, die ihre Gesamtlebensqualität

verbessern - von Gesundheitsleistungen bis hin zu individuell zugeschnittenen

Arbeitszeiten. Und um das zu erreichen, müssen wir tiefer graben und

sorgfältiger zuhören", sagt Randolph Moreno Sommer, Unternehmensberater und

Spezialist für Mitarbeiter-Benefits. Nachfolgend erklärt er, welche Benefits

potenzielle Mitarbeiter bereits im ersten Kontakt überzeugen.





Anreize für eine bessere Lebensqualität potenzieller Bewerber - welche Benefitsfunktionieren im Unternehmen wirklich?Viele Unternehmen sind der Auffassung, den Mitarbeitern bereits einiges anVorteilen zu bieten. Oft wird dabei breit gestreut, ohne Rücksicht darauf, obdie Förderungen zielgerichtet für Arbeitnehmer der Branche oder genau auf dasUnternehmen zugeschnitten sind. In einigen Betrieben hängen die Benefitsirgendwo am "Schwarzen Brett" aus und genießen ein Schattendasein. Nebenfehlender Kommunikation sind viele der Vorteile mit Herausforderungen für dieMitarbeiter verbunden:- Umständliche Beantragung mit hohem Verwaltungsaufwand- Förderungen sind kaum bekannt und schwierig abrufbar- Für Gesundheitsleistungen interessieren sich meist nur die "vitalen" und"gesunden" Mitarbeiter- Geringer Wirkungsgrad der Leistungen ohne fehlendes Monitoring- Angebot einzelner Leistungen ohne ganzheitlich durchdachtes KonzeptÜbrigens: Auch wenn Experten der Auffassung sind, dass der "Scherz" mit demprall gefüllten Obstkorb am Arbeitsplatz als Jobanreiz inzwischen aus der Modegekommen ist - in einem der größten Stellenportale Deutschlands wird der"Obstkorb am Arbeitsplatz" in mehr als 6.000 Stellenanzeigen immer noch als"einzigartiger Vorteil" präsentiert. Damit gelingt es heute aber nicht,potenzielle Fachkräfte im Bewerbungsgespräch zu überzeugen.Wo also liegt der Schlüssel zum Erfolg mit "echten Benefits" für potenzielleFachkräfte?Darauf hat FAIRFAMILY eine Antwort. Das Unternehmen aus Hamburg gilt als Experteim Bereich der gesunden Unternehmenskultur und analysiert die Situation invielen Unternehmen seit Jahren. Die Unabhängigkeit als Beratungsunternehmenermöglicht es dem Dienstleister, alle Anbieter von Benefits und deren Chancen