Wandel in allen Branchen Softwarebasierte Umsätze werden sich bis 2030 voraussichtlich vervierfachen (FOTO)

- Die Transformation hin zu softwaredefinierten Unternehmen wird beschleunigt

von generativer KI: 72 Prozent der Unternehmen weltweit planen, diese

Technologie im nächsten Jahr bei der Softwareentwicklung einzusetzen [1], in

Deutschland planen dies 74 Prozent.

- In Deutschland sehen sich neun Prozent als Software-Unternehmen und 39 Prozent

wollen es bis in fünf Jahren sein.



Software wird bis 2030 einen stark wachsenden Beitrag zu Unternehmensumsätzen

leisten und gilt als ein Kernfaktor künftigen Wirtschaftens. Zu diesem Ergebnis

kommt die neue Studie des Capgemini Research Institute " The Art of Software:

the new route to value creation across industries

(https://www.capgemini.com/de-de/research-and-insight/softwarization-research/)

", für die weltweit 1.500 Führungskräfte, davon 215 aus Deutschland, befragt

wurden. Zu den untersuchten Branchen zählen unter anderem Automobil, Luft- und

Raumfahrt, Telco sowie Life Sciences.