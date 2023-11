Scope Award 2024 Berenberg erhält Special Innovation Award

Hamburg (ots) - Die Fondsratingagentur Scope hat Berenberg bei der diesjährigen

Vergabe der Scope Investment Awards am 16. November in Frankfurt als "Bester

Asset Manager in der Kategorie Innovation" ausgezeichnet.



"Wir freuen uns sehr über diese ganz besondere Anerkennung durch das Scope

Team", sagt Tobias Bittrich, Leiter Corporate Banking und Mitglied der

Erweiterten Geschäftsführung bei Berenberg. "Sie unterstreicht, was uns in allen

Private-Debt-Strategien wichtig ist: Nur unsere Expertise in einzelnen Sektoren

macht es möglich, für den spezialisierten Finanzierungsbedarf unserer Kunden

immer wieder besondere Lösungen zu entwickeln, die bei sich schnell wandelnden

Anforderungen auch für Investoren attraktiv sind."