Medizintechnikbranche Weltweit sinkende Margen treffen deutsche Unternehmen besonders stark (FOTO)

München (ots) -



- Durchschnittliche Gewinnspanne deutscher MedTech-Firmen sinkt von 17 Prozent

im ersten Halbjahr 2022 auf 14 Prozent im ersten Halbjahr 2023

- Nordamerikanische Unternehmen halten ihren Rentabilitätsvorsprung konstant

- Geschäft mit Labor- und Diagnostiklösungen (26 Prozent) und chirurgischen

Instrumenten (22 Prozent) am profitabelsten



Die Rentabilität der MedTech-Branche hat 2022 und 2023 weltweit deutlich

abgenommen. Gründe sind steigende Kosten für Energie, Rohstoffe und Löhne, aber

auch Lieferkettenprobleme. Unternehmen mit Sitz in Deutschland sind

überdurchschnittlich betroffen, ihr EBITDA sank im ersten Halbjahr 2023 auf nur

noch 14 Prozent des Umsatzes, das sind drei Prozent weniger als im

Vorjahreszeitraum und acht Prozent weniger als bei Wettbewerbern in Nordamerika.

Gleichzeitig zeigen sich deutliche Unterschiede innerhalb der Branche: Am

schlechtesten schneiden Hersteller von Einwegmaterial (12 Prozent) ab, während

es in den Segmenten Labor- und Diagnostiklösungen (26 Prozent), chirurgische

Instrumente (22 Prozent) sowie medizinische Hilfsmittel und Geräte (18 Prozent)

vergleichsweise gut lief. Das ergibt die Global MedTech Study 2023, für die

Experten von Roland Berger mehr als 100 der weltweit führenden börsennotierten

Unternehmen der Branche analysiert haben.