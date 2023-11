GOLDMAN SACHS stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 27,2 auf 28,4 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Telekommunikationskonzern sei zwar nicht ganz so gewachsen wie gedacht, stünde aber operativ in Deutschland besser da, schrieb Analyst Andrew Lee am Montagnachmittag im Nachgang zu den Quartalszahlen. Er überarbeitete seine Annahmen auch mit Blick auf die US-Tochter sowie die geplante höhere Dividende und den Aktienrückkauf im Jahr 2024./tav/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2023 / 14:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 21,43EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Andrew Lee

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28,4

Kursziel alt: 27,2

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m