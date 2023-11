HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Basler von 18 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Lasse Stüben überarbeitete in einer am Dienstag vorliegenden Studie im Nachgang zu den Quartalszahlen seine Annahmen. Er geht nun von einer leicht niedrigeren Gewinnmarge aus als bisher. Vorerst wartet der Experte weiter auf Zeichen einer Nachfragebelebung./tav/tih

Die Basler Aktie wird aktuell mit einem Minus von -4,01 % und einem Kurs von 8,85EUR gehandelt.