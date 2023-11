Führendes Stimmrechtsberatungsunternehmen Glass Lewis empfiehlt Aktionären von Consolidated Uranium für den Zusammenschluss mit IsoEnergy zu stimmen

Toronto, ON, 21. November 2023 - Consolidated Uranium Inc. ("CUR", das "Unternehmen", "Consolidated Uranium") (TSXV: CUR) (OTCQX: CURUF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/consolidated-ur ...) freut sich bekannt zu geben, dass Glass Lewis & Co. ("Glass Lewis"), ein unabhängiges Beratungsunternehmen für Stimmrechtsvertretung und Unternehmensführung, den Aktionären von Consolidated Uranium ("Aktionäre") empfohlen hat, für den Beschluss (den "Beschluss zum Arrangement") zu stimmen, um die zuvor angekündigte Fusion (die "Fusion" oder das "Arrangement") zwischen CUR und IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy") auf der bevorstehenden außerordentlichen Versammlung der Aktionäre (die "Versammlung"), die am Dienstag, den 28. November 2023 um 10:00 Uhr (Torontoer Zeit) stattfinden wird.

Philip Williams, Chairman und CEO von CUR, erklärte: "Wir freuen uns, dass sowohl Glass Lewis als auch ISS die einstimmige Empfehlung des Verwaltungsrats unterstützen, dass die Aktionäre FÜR den Beschluss des Arrangements stimmen sollen. Wir freuen uns auf den Abschluss des Zusammenschlusses und ermutigen alle CUR-Aktionäre, den Empfehlungen von Glass Lewis, ISS und dem Vorstand von CUR zu folgen und für den Beschluss des Arrangements zu stimmen."

In ihrer Empfehlung kommentierte Glass Lewis:

"Alles in allem glauben wir, dass der Vorstand ausreichend Argumente vorgelegt hat, um seine Ansicht zu untermauern, dass die strategische Gelegenheit, die der Käufer bietet, attraktiv ist. In Bezug auf die Gründe für die Transaktion heben wir hervor, dass die Projektbasis beider Unternehmen komplementär zu sein scheint, was wahrscheinlich gewisse strategische und betriebliche Synergien ermöglicht, wobei das kombinierte Unternehmen, gemessen an der Marktkapitalisierung, zu einem der zehn größten börsennotierten Uranunternehmen der Welt werden dürfte."

Heute abstimmen

Die Aktionäre werden daran erinnert, dass die Frist für die Stimmabgabe bald abläuft. Die Aktionäre müssen ihre Stimmrechtsvollmachten bis Freitag, 24. November 2023, 10:00 Uhr (Torontoer Zeit) einreichen.

Das Board of Directors von Consolidated Uranium empfiehlt den Aktionären, mit DAFÜR für den Arrangement-Beschluss zu stimmen