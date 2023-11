DAV legt CO2-Bilanz vor - 'Wichtiger Schritt zu Klimaneutralität'

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Deutsche Alpenverein hat erstmals eine umfassende CO2-Bilanz all seiner Aktivitäten vorgelegt und sieht sich damit als Vorreiter. Der Bundesverband und die 356 Sektionen hätten im vergangenen Jahr den Ausstoß von rund 51 000 Tonnen CO2 verursacht, teilte der weltgrößte Bergsportverband mit.

"Die Bilanzierung 2022 war eine echte Erstbegehung. Für uns als DAV, aber auch für Verbände insgesamt, denn in dieser Größenordnung und in dieser Tiefe hat noch niemand im deutschsprachigen Raum eine solche Bilanzierung gemacht", sagte DAV-Präsident Roland Stierle am Dienstag. "Jetzt wissen wir, wo wir stehen und was wir tun müssen, damit wir unsere Ziele erreichen."