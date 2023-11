Ölpreise geben leicht nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gesunken. Sie haben damit die Gewinne der vergangenen beiden Handelstage vorerst nicht fortgesetzt. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 81,88 US-Dollar. Das waren 44 Cent weniger als am Tag zuvor. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 43 Cent auf 77,40 Dollar.

An den vergangenen beiden Handelstagen waren die Preise zum Teil deutlich gestiegen. Am Markt wurde spekuliert, dass führende Förderstaaten des Ölverbunds Opec+ ihre Förderkürzung im kommenden Jahr möglicherweise fortsetzen könnten. Am Wochenende treffen sich die Mitgliedsstaaten der Opec+, um ihre künftige Förderpolitik zu beraten.

Bis zum Treffen der Opec+ dürften Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA in den Mittelpunkt des Interesses rücken. Zuletzt waren die Lagerbestände an Rohöl in der größten Volkswirtschaft mehrere Wochen in Folge gestiegen und erreichten den höchsten Stand seit August. Vor dem Hintergrund von zuletzt enttäuschenden Konjunkturdaten verstärkte sich am Markt die Sorge um eine zu schwache Nachfrage nach Rohöl, was die Preise im Verlauf des Novembers deutlich belastet hatte./jkr/jsl/jha/