Cartier hebt 50 potenzielle Golddurchörterungen auf einem günstigen Abschnitt von 15 Kilometern im Projekt Chimo Mine hervor

- 15 km langer günstiger Abschnitt – der Gold Strike - innerhalb der Verwerfungszone Larder Lake - Cadillac (ABBILDUNG 1)

- 75 % dieses günstigen Gold Strike, der im Jahr 2022 erworben wurde, ist noch nicht von Cartier erkundet worden

- Die Explorationsziele stellen 50 anomale Bohrabschnitte innerhalb von 14 goldhaltigen Strukturen dar

Val-d’Or, 21. November 2023 / IRW-Press / – Cartier Resources Inc. (TSX-V: ECR, FWB: 6CA) („Cartier“) möchte auf das Potenzial von goldhaltigen Abschnitten für künftige Entdeckungen auf einem 15 km langen, günstigen Abschnitt - dem Gold Strike - auf dem Projekt Chimo Mine aufmerksam machen. Das Projekt besteht aus den Konzessionsgebieten Chimo Mine und East Cadillac (ABBILDUNG 2), von denen letzteres am 7. April 2022 erworben wurde. Das Projekt, das sich zu 100 % im Besitz von Cartier befindet, liegt 45 km östlich des Bergbaulagers Val-d‘Or (ABBILDUNG 3).

„Die Explorationsziele in diesem neuen Gebiet, das von Cartier noch nicht erkundet wurde, wurden anhand der Erkenntnisse ermittelt, die wir bei den Bohrungen, die zur Abgrenzung der Ressource** führten, erworben und anschließend auf eine robuste Datenbank mit 780 Bohrlöchern angewandt haben. Damit konnten wir die vorrangigsten Anomalien ermitteln und hoffen unsere Erfolgschancen zu maximieren“, so President und CEO Philippe Cloutier.

Der 15 km lange günstige Gold Strike, der innerhalb der Verwerfungszone Larder Lake - Cadillac liegt, beherbergt die Ressourcen** (ABBILDUNG 1). Die aktuellen Ressourcen** (MRE4), die sich über nur 25 % der Streichlänge des günstigen Abschnitts erstrecken, sind in 19 goldhaltigen Strukturen enthalten. Der günstige Gold Strike weist bislang über 50 anomale Bohrlochabschnitte (Tabelle 1) innerhalb von 14 goldhaltigen Strukturen auf, von denen Cartier 8 noch nicht erkundet hat. Der Großteil der Bohrziele befindet sich zwischen der Oberfläche und einer Tiefe von 200 m.

Die Planung von Arbeitsprogrammen, die zu gegebener Zeit durchgeführt werden sollen, ist auf die Erschließung des Entdeckungspotenzials des gesamten Projekts (ABBILDUNG 1) ausgerichtet, wobei die Ressourcen („PEA P.304“) erweitert und die Durchführung von Sortierversuchen und metallurgischen Untersuchungen anhand großer Mengen an mineralisiertem Gestein („PEA P.304“) ermöglicht werden sollen.

In dieser Vorbereitungsphase kann das Team von Cartier alle sich bietenden Möglichkeiten angemessen bewerten und die Eigenkapitallage auf der Grundlage des Wachstumspotenzials des Projekts Chimo Mine verbessern.

**NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung für die Mine Chimo und die Goldlagerstätten West Nordeau in Québec, Kanada, Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo., Alain Carrier, P.Geo., M.Sc. und Marc R. Beauvais, P.Eng., InnovExplo Inc., 22. August 2022.

Tabelle 1: Detailinformationen der historischen Bohrergebnisse mit 50 anomalen Durchörterungen.

Bohrloch Koordinaten UTM (m) Azimut (°) /Fallwinkel (°) von (m) bis (m) Au (g/t) Länge (m) Struktur Sektor ECG_18_039 328783/5320970/340 195/-55 185,0 188,0 3,8 3,0 5N Far West Simon 265,0 268,0 3,3 3,0 5B SO_44-2A 329631/5320848/339 200/-80 71,3 76,2 83,4 4,9 VG1 Blue Grass SO_44-7A 329600/5320782/339 200/-45 21,3 25,0 29,6 3,7 VG2 SO_44-3A 329482/5320894/336 200/-60 113,7 121,9 19,5 8,2 VG2 5,8 10,2 15,0 4,4 VG1 SO_44-5A 329484/5320833/338 200/-45 46,3 50,4 11,6 4,1 VG2 SO_45-C5 329475/5320413/343 190/-60 137,6 144,5 9,0 6,9 6B SO_44-4A 329413/5320919/337 200/-50 100,6 106,7 6,3 6,1 VG2 O3EC-20-003 330445/5320383/336 186/-44 527,0 529,0 8,9 2,0 6P2 Portal 395,0 403,5 3,6 8,5 6B 07-87-05 330326/5320268/337 180/-49 11,0 15,4 4,1 4,4 5B 10 330918/5320314/335 180/-45 111,5 114,9 19,9 3,4 5M West Simon 07-83-09 330915/5320283/335 180/-50 88,5 92,8 7,8 4,3 5M ECG_18_021 330726/5320455/343 181/-63 241,8 245,6 6,2 3,8 5M O3EC-20-020 334067/5319721/350 186/-59 188,0 189,5 16,6 1,5 VG West Nordeau CH23-93 333527/5319849/351 164/-45 97,7 100,7 15,7 3,0 VG W 90-08 333253/5319894/350 183/-80 59,2 61,0 14,5 1,8 VG 527-88-05 334413/5319374/350 180-45 109,7 112,0 2,3 2,3 5N NE09-01 334801/5319598/352 180/-70 181,9 184,0 13,3 2,1 VG Nordeau 293,0 299,5 12,3 6,5 EN2 08-84-19 334858/5319425/351 182/-53 116,7 119,4 12,9 2,7 EN2 NE09-02 334949/5319599/353 180/-70 223,3 230,4 12,3 4,1 VG PG-06-11 334858/5319422/351 175/-68 54,0 57,0 8,3 3,0 EN1 484-81-17 335131/5319341/355 180/-45 34,6 36,9 7,2 2,3 EN1 08-84-20 335110/5319177/356 182/-54 24,2 26,0 6,8 1,8 5N NR-87-22 335550/5319359/354 185/-63 188,3 191,1 65,7 2,8 EN2 East Nordeau N-6 335507/5319328/355 185/-45 125,6 128,0 23,5 2,4 EN2 N-19 335502/5319260/355 185/-45 56,4 59,5 9,7 3,1 EN2 NR-87-07 335425/5319294/356 185/-48 107,7 112,1 8,3 4,4 EN3 10-484-02 335499/5319215/354 185/-47 26,0 29,0 8,1 3,0 EN2 N-26 335518/5319275/354 185/-50 119,5 122,6 7,8 3,1 EN3 V-1 336476/5319304/345 180/-50 14,0 17,8 7,5 3,8 VG 08-84-30 335833/5319195/353 182/-50 82,2 85,5 6,1 3,3 EN2 484-81-24 335562/5319349/354 183/-52 160,5 165,0 5,9 4,5 EN2 N-3 335687/5319470/354 185/-45 275,8 279,2 4,8 3,4 EN2 V-2 336653/5319306/344 180/-45 19,5 22,1 4,8 2,6 VG NE-11-17 336101/5319347/352 180/-50 84,0 87,0 4,5 3,0 EN1 N-16 335594/5319398/354 185/-45 200,6 204,3 4,2 3,7 EN2 484-81-20 336178/5319043/353 180/-45 48,3 51,3 4,1 3,0 5N 08-84-22 335577/5319192/353 185/-50 55,3 59,1 3,9 3,8 EN3 497-81-48 338455/5318548/355 180/-50 82,8 85,1 8,9 2,3 EN2 East B-23 337136/5318994/350 180/-57 40,4 43,9 2,9 3,5 EN2 ECG_18_072 335601/5320161/364 195/-55 197,5 202,3 4,7 4,8 NC2 North Contact O3EC-20-037 335776/5320216/363 188/-54 264,0 267,9 4,1 3,9 NC2 O3EC-20-039 335861/5320177/361 181/-68 294,1 299,0 2,6 4,9 NC2 BA-90-12 338356/5319368/362 180/-55 62,3 63,5 18,8 1,2 EB2 East Bateman BA-88-14 338222/5319429/360 180/-40 66,0 71,3 13,0 5,1 EB1 BA-90-09 338306/5319368/361 180/-65 29,7 33,9 9,3 4,2 EB1

Die Längen der mineralisierten Abschnitte sind als entlang des Bohrkerns gemessene Längen angegeben.

Erinnerung an die Highlights des Projekts:

- Jüngste positive vorläufige wirtschaftliche Bewertung* (Abbildung 4):

- NPV5 % nach Steuern von 388 Mio. C$ und 20,8 % IRR

- Durchschnittliche Jahresproduktion von 116.900 Unzen bei einem durchschnittlichen gemahlenen Gehalt von 4,6 g/t Au über eine Lebensdauer der Mine von 9,7 Jahren

- Amortisationszeit 2,9 Jahre

- Langfristiger Goldpreis 1.750 US$/oz, Wechselkurs 1,00 C$ = 0,77 US$

- Investitionen in Höhe von 341 Mio. C$, durchschnittliche nachhaltige Gesamtkosten in Höhe von 755 US$/oz

- Jüngste Schätzung der Mineralressourcen** (Abbildung 5):

720.000 Unzen Gold in der angedeuteten Ressourcenkategorie

1.633.000 Unzen Gold in der vermuteten Ressourcenkategorie

- Gold Strike, der Teil, der 25 % des Projekts Chimo Mine ausmacht, ist in Ost-West-Richtung 3,7 km lang, 1,6 km tief und in Nord-Süd-Richtung 500 m breit und umfasst bis dato 20 Goldstrukturen mit 31 Goldzonen.

- 53 % der verwässerten und gewinnbaren Unzen Gold sind in 2 Goldstrukturen (5B und 5N) enthalten.

- 46 % verwässerte und gewinnbare Unzen Gold sind in 5 Goldzonen (5BE, 5NE1-5NE2, 5B und 5NE) enthalten.

* NI 43-101-konformer Fachbericht und wirtschaftliche Erstbewertung für die Mine Chimo und die Goldlagerstätten West Nordeau, Konzessionen Chimo Mine und East Cadillac, Québec, Kanada, Marc R. Beauvais, P.Eng., von InnovExplo Inc., Florent Baril von Bumigeme und Eric Sellars, P.Eng. von Responsible Mining Solutions, 29. Mai 2023.

** NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung für die Mine Chimo und die Goldlagerstätten West Nordeau in Québec, Kanada, Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo., Alain Carrier, P.Geo., M.Sc. und Marc R. Beauvais, P.Eng., InnovExplo Inc., 22. August 2022.

Über Cartier Resources Inc.

Cartier Resources Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet und ist ein in Val-d'Or ansässiges Explorationsunternehmen mit einem fortgeschrittenen Goldprojekt. Die Projekte des Unternehmens befinden sich alle in Quebec. Diese kanadische Provinz wird immer wieder als eine der besten Bergbaujurisdiktionen der Welt eingestuft. Cartier treibt die Erschließung seines Vorzeigeprojekts Chimo Mine voran. Das Unternehmen verfügt über einen Bargeldbestand von mehr als 2,4 Millionen $ sowie über eine signifikante Unterstützung durch Unternehmen und Institutionen, darunter Agnico Eagle Mines, O3 Mining und Investmentfonds aus Quebec.

Qualifizierte Sachverständige

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung im Hinblick auf das Unternehmen und das Projekt Chimo Mine wurde von Herrn Gaétan Lavallière, P. Geo., Ph. D., seines Zeichens Vice President von Cartier Resources, und Herrn Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., leitender Geologe von Cartier, Projektmanager und Geomatiker, erstellt und geprüft. Die Herren Lavallière und Déroff sind beide qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Herr Lavallière hat die Informationen in dieser Pressemeldung freigegeben.

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Philippe Cloutier, P.Geo.

President und CEO

Tel: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

