Das Finanzministerium hat am Montag verkündet, die Haushaltssperre nahezu auf den gesamten Bundeshaushalt zu erweitern. Das macht es für die Regierung nahezu unmöglich, neue Zahlungsverpflichtungen aufzunehmen. Somit soll sich der Bund für die kommenden Jahre nicht noch mehr verschulden. Grund für das Vorgehen ist das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe: Dort hat die CDU/CSU-Fraktion gegen die Finanzierung des Klima- und Transformationsfonds (KTF) der Regierung geklagt und nun Recht bekommen.

Um nicht gegen die Schuldenbremse zu verstoßen, richtet der Bund in Krisenzeiten Extrahaushalte ein – wie etwa bei der Coronapandemie. Dabei sind Kredite übriggeblieben, die der Bund nun langfristig für den KTF verplant hat. Dieses Vorgehen haben die Richter in Karlsruhe nun als verfassungswidrig erklärt. Somit fehlt nun das Geld für Klimainvestitionen in Höhe von 60 Milliarden Euro. Warum die Schuldenbremse richtig sei, erklärt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, im wO-TV-Interview.