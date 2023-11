AMSTERDAM (dpa-AFX) - Das "torentje" in Den Haag ist die berühmteste Adresse der Niederlande, der Amtssitz des Ministerpräsidenten. Das mittelalterliche Türmchen mit Aussicht auf den Hofteich ist seit mehr als 13 Jahren das Reich von Mark Rutte. Doch nun wird sein Nachfolger gesucht. Am Mittwoch wählen die Niederländer ein neues Parlament und stellen damit die Weichen für eine neue Ära - ohne Rutte. Nach den jüngsten Umfragen wird es spannend. Drei Parteien haben Aussicht auf den Wahlsieg und könnten den Premier stellen. Zum ersten Mal gehört dazu auch der Rechtspopulist Geert Wilders.

Im Endspurt des Wahlkampfes ist seine Partei für die Freiheit (PVV) in den Umfragen nach vorne geschnellt. Doch ein Premier Wilders? Daran glaubt keiner so recht. Denn wer würde mit ihm regieren wollen? Favoritin auf den Sieg ist denn auch Dilan Yesilgöz von der rechtsliberalen Regierungspartei VVD. Aber auch das rot-grüne Bündnis mit dem früheren EU-Kommissar Frans Timmermans ist in den Umfragen nach vorne geprescht.