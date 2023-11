Systemgastronomie im Tierschutz-Check Der Masthuhn-Report 2023

Berlin (ots) - In ihrem aktuellen "Masthuhn-Report" untersucht die Albert

Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt, wie viel Tierschutz führende

Systemgastronomen in der Haltung von Masthühnern umsetzen. Kentucky Fried

Chicken und Domino's schneiden dabei am besten ab. "Insgesamt hat sich seit dem

letztjährigen Report jedoch erschreckend wenig verbessert", kritisiert Luisa

Kucz, Leiterin des Bereichs Lebensmittel-Fortschritt der Stiftung.



Für den Report nahm die Stiftung 15 führende Systemgastronomen in Deutschland

unter die Lupe und vergab Punkte für verschiedene Tierschutz-Maßnahmen. Diese

basieren auf den Kriterien der Europäischen Masthuhn-Initiative (MHI), die

Mindestanforderungen an die Hühnermast definiert.