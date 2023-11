Desk-Sharing / Wo bitte, ist heute mein Arbeitsplatz? / Hybrides Arbeiten im Home-Office erfordert neue Organisation von Schreibtischen in Unternehmen (FOTO)

Braunschweig/ Stuttgart (ots) - Zunehmend ermöglichen Unternehmen ihren

Mitarbeitenden mobiles Arbeiten. Wenn die Beschäftigten nicht mehr täglich ins

Büro kommen, ergeben sich auch im Unternehmen neue Möglichkeiten. Nicht mehr

jeder muss jetzt über einen eigenen festen Arbeitsplatz verfügen. Mehrere

Mitarbeitende teilen sich einen Arbeitsplatz, den sie an unterschiedlichen Tagen

nutzen können. Vorteile für die Arbeitgeber sind platz- und kostensparende

Varianten und sinkende Energiekosten .



Wer das erfolgreich umsetzen will, muss aber die Bedürfnisse der Mitarbeitenden

im Auge behalten, betonen Experten in der Arbeitswirtschaft mit Blick auf die

Situation zwischen dem Arbeiten im Home-Office und Büro. Denn zu Hause nutzen

viele meist nicht ausschließlich den Schreibtisch, sondern intuitiv alles, was

zur Aufgabe passt und worauf sie Lust haben. Beim oft auch spontanen Wechsel ins

Büro stellt sich die Frage, welcher Arbeitsplatz, welcher Raum in welcher Etage

steht bereit? Hier helfen intelligente Buchungssysteme, die per App von zu Hause

die Buchung von Arbeitsplätzen, aber auch von Besprechungsräumen erlaubt. Schon

fast selbstverständlich ist, dass man nur seinen Laptop anschließt und sofort

loslegen kann.