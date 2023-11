Chtrbox wird von Entrepreneur India zur besten Influencer-Marketing-Agentur gekürt

MUMBAI und TORONTO, 21. November 2023 / IRW-Press / - QYOU Media Inc., (TSXV: QYOU OTCQB:QYOUF) – ein in Indien und den Vereinigten Staaten tätiges Unternehmen, das von Social-Media-Stars und Digital-Content-Autoren erstellte Inhalte produziert und vertreibt – gibt mit Stolz bekannt, dass seine in Indien ansässige Influencer-Marketing-Agentur Chtrbox bei den „Entrepreneur India 2023 Influencer Awards“ am Montagabend in Mumbai mit zwei Auszeichnungen geehrt wurde. Der Firma wurde der prestigeträchtige Titel „Best Influencer Marketing Agency“ verliehen und ihre Kampagne #nofilter IndiGo x Nat Geo wurde als „Best Brand Engagement Campaign“ ausgezeichnet.

Mit der Auszeichnung „Best Influencer Marketing Agency“ wird die Firma Chtrbox für ihre herausragenden Leistungen sowohl im Jahr 2023 als auch in den sieben Jahren ihres Bestehens geehrt. Seit der Firmengründung kann Chtrbox auf eine beeindruckende Bilanz von mehr als 4.000 erfolgreichen Kampagnen verweisen. Während der letzten zwei Jahre konnte die Firma eine immer länger werdende Liste von stabilen und dauerhaften Partnerschaften mit führenden Markenunternehmen gründen und für diese mehr als 1.500 Kampagnen gestalten. Zu den namhaftesten Partnern von Chtrbox zählen die Firmen HP, Amazon, P&G, Pinterest, Piramel, Spotify, HK Vitals, Poshmark, Warner Music India, Olay und Nykaa. Die Firma ist mit ihrem weitreichenden Netzwerk von Mikro- und Nano-Influencern, das zwischen 200.000 und 300.000 Personen umfasst, nach wie vor einzigartig und mit ihrer Schwerpunktsetzung zunehmend in der Lage, auch die Anforderungen größerer Kampagnen zu erfüllen.

Den „Best Brand Engagement Award“ erhielt das Unternehmen für seine Kampagne #nofilter IndiGo x Nat Geo, in der Fotoenthusiasten ihre Leidenschaft für das Storytelling teilen und zum Ausdruck bringen – mit großartigen Fotos, die „keine Filter“ brauchen. Über die Zusammenarbeit von IndiGo Airlines und National Geographic wurde auf Instagram eine Plattform geschaffen, die eine Fülle von einzigartigen und faszinierenden Fotografien hervorbrachte und zusätzlich ein unglaubliches Engagement beim Publikum mit 94,4 % positiven Reaktionen auslöste. Die Kampagne wurde nicht nur für ihre Einzigartigkeit und Inspiration gelobt, sondern übertraf auch die erwartete Aufrufzahl um über 70 % und die Gesamtreichweite um 150 %.