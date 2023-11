Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Smartes Tool zur Produktivitätssteigerung oder dystopischesSicherheitsrisiko? Kaum etwas wird aktuell so kontrovers diskutiert wie dieAuswirkungen und das Potenzial von Künstlicher Intelligenz (KI). GeradeDeutschlands IT-Dienstleister spüren bereits jetzt eine rasant wachsendeNachfrage nach dieser Technologie: Das bestätigen 68,3 % der Entscheiderinnenund Entscheider, die im Rahmen einer repräsentativen Expertenbefragung angaben,immer häufiger Aufträge im Zusammenhang mit Big Data und KI zu bekommen. InZukunft erwarten sie außerdem eine deutliche Zunahme der KI-bezogenen Aufträge(63,9 %) und bewerten die rasante Entwicklung als positiv für ihre Branche: 41,6% der Befragten schätzen KI als Technologie ein, die ihnen die Arbeiterleichtert. Lediglich sehr kleine IT-Unternehmen zeigen sich kritischer undsehen KI als potenzielles Sicherheitsrisiko (45,0 %). Insgesamt teilen nur 30,2% aller Befragten diese Einschätzung. Insbesondere mittelgroße Unternehmen mit20 bis 99 Mitarbeitenden (49,2 %) und 100 bis 299 Beschäftigten (44,4 %)empfinden KI im Gegenteil eher als Chance.Um ein tieferes Verständnis für die aktuelle Lage der IT-Branche aufzubauen,befragte das Marktforschungsunternehmen techconsult der heise-Gruppe im Auftragvon Hiscox in einer repräsentativen Umfrage IT-Dienstleister. Die HiscoxIT-Umfrage wird seit 2018 jährlich durchgeführt und liefert vertiefte Einblickein den Arbeitsalltag und das Risikobewusstsein von IT-Dienstleistern, die derzentrale Schlüsselfaktor für die Digitalisierung in Deutschland sind.Geschäftsklima der Branche: Positiv, mit Aussicht auf WachstumDie Ergebnisse zur Geschäftsentwicklung suggerieren insgesamt einen positivenAusblick für IT-Dienstleister. Während sich Künstliche Intelligenz immerprominenter auf der Agenda deutscher Unternehmen wiederfindet, bleiben anderePunkte echte Dauerbrenner: Der am häufigsten genannte Grund für eineBeauftragung sind Kosteneinsparungen bei Auftraggebern (41,1 %), gefolgt von derAbgabe von Verantwortung (38,1 %) sowie dem Bedarf an branchenspezifischerSoftware (31,7 %). Auch die Einschätzung des Investitionspotenzials beiCyber-Sicherheit ist verhältnismäßig hoch (33,2 %), besonders sehr kleineIT-Unternehmen (50,0 %) sehen hier mögliche Beauftragungen. Zusätzlich gibt überdie Hälfte der Befragten (59,6 %) an, mehr Aufträge durchöffentlichkeitswirksame, kritische IT-Schwachstellen wie beispielsweise Log4j zuverzeichnen. Doch auch der Digitalisierungsdruck bleibt ein zentraler Faktor fürdie Beauftragung von IT-Dienstleistungen, wie 31,2 % der Befragten angeben."Insgesamt zeichnet sich ab, dass die Auftragslage deutscher IT-Dienstleister