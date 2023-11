ASYAD IST FÜHREND BEIM START VON ÖKO-SCHIFFFAHRTSINITIATIVEN MIT DER EINFÜHRUNG VON WINDENERGIE AUF DEM GRÖSSTEN ERZFRACHTER DER WELT

Mit fünf zylindrischen Rotoren, die etwa 35 Meter hoch sind und einen Durchmesser von 5 Metern haben, bietet das Rotorsegelsystem auf der Valemax eine doppelt so große Windangriffsfläche wie die Segel der Guaibamax-Schiffe, die 325.000 Tonnen fassen. Es wird erwartet, dass diese fortschrittliche technologische Umrüstung eine Effizienzsteigerung von 6 % und eine Reduzierung der CO2-Äquivalenzemissionen um bis zu 3.000 Tonnen pro Schiff und pro Jahr erreichen wird.

Asyad Shipping ist führend im Bereich nachhaltiger maritimer Lösungen und hat sich als erstes Unternehmen in der MENA-Region einen nachhaltigkeitsbezogenen Schifffahrtsvertrag im Wert von 35 Millionen US-Dollar gesichert. Damit wurde eine Struktur geschaffen, die Leistungsziele in Bezug auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (United Nations Sustainable Development Goals, UN SDGs) verfolgt und die Einhaltung der Energy Efficiency Operating Index (EEOI)-Standards misst.

Dr. Ibrahim Al Nadhairi, CEO von Asyad Shipping and Drydock, betonte das konsequente Bestreben der Gruppe, hochmoderne Technologie einzusetzen. Er erklärte: „Die Asyad Group ist fest entschlossen, die höchsten Standards für betriebliche Effizienz und ökologische Nachhaltigkeit im Logistiksektor des Nahen Ostens aufrechtzuerhalten. Dieses bahnbrechende Projekt passt nahtlos zu unserer Unternehmensstrategie, die höchste Priorität auf die Integration erstklassiger Umwelttechnologien und bewährter Verfahren im Seeverkehr legt. Unser Festhalten an diesen strengen Standards, die von der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation der Vereinten Nationen (United Nations International Maritime Organization, IMO) unterstützt werden, zielt darauf ab, die Kohlendioxidemissionen des internationalen Seeverkehrs bis 2030 um 40 % zu reduzieren. Da wir davon ausgehen, dass ähnliche Innovationen auf umfassender Basis in unserer gesamten Flotte eingeführt werden, sehen wir einer vielversprechenden Zukunft entgegen."

