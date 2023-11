Die Tesla-Aktie ist nach dem letzten Earningsbericht gefallen. Der E-Autobauer hat schlechtere Ergebnisse gemeldet als erwartet. So präsentierte das Unternehmen einen Gewinnrückgang um 37 Prozent auf 66 Cent pro Aktie, den niedrigsten Wert seit zwei Jahren.

Im Earnings Call hat Musk die Anleger vor dem kommenden Cybertruck und der allgemeinen Wirtschaftslage gewarnt. Am folgenden Tag fielen die Tesla-Aktien um 9,3 Prozent. Tesla gab zwar bekannt, dass die ersten Cybertruck-Lieferungen am 30. November beginnen werden, aber Musk sagte, dass es zwölf bis 18 Monate dauern werde, bis das neue Fahrzeug einen "signifikanten positiven Cashflow-Beitrag" leiste. "Ich möchte die Erwartungen an den Cybertruck dämpfen", so Musk. Er fügte hinzu, dass es "enorme Herausforderungen" geben werde, um mit dem Cybertruck die Serienproduktion zu erreichen. Laut Musk werde Tesla am Ende etwa 250.000 Cybertruck-Einheiten pro Jahr produzieren. Der CEO rechnet irgendwann im Jahr 2025 damit.

Bereits zu Beginn des Monats wies Morgan-Stanley-Analyst Adam Jonas auf eine Reihe von Faktoren hin, auf die Tesla-Anleger achten sollten. So sagte Jonas, Tesla müsse aufhören, die Konsensschätzungen für den Gewinn pro Aktie zu verfehlen und gleichzeitig erfolgreich neue Fahrzeuge auf den Markt bringen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Cybertruck. Er fügte hinzu, dass Tesla zeigen müsse, dass sich sein Geschäftsmodell in Richtung Lizenzierung und Software und andere Produkte bewege, die "eine Relevanz über den Automarkt hinaus" hätten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt nur 0,33 Prozent über dem Schlusskurs vom Montag. Die Titel haben sich mit einem Plus von über 91 Prozent seit Jahresbeginn nahezu verdoppelt.

Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 215,7USD gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion