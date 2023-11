Walmart will durch innovative Initiative mit Bamboo Rose, einem innovativen Technologieunternehmen der nächsten Generation, die Beschaffung revolutionieren

Mit der neuen ESP können Beschaffungsmitarbeiter von Walmart in aller Welt einfacher mit Käufern, Produktentwicklungsteams und Lieferanten zusammenarbeiten, um die Art und Weise, wie das Unternehmen Waren für den Weiterverkauf beschafft und importiert, zu verbessern. Die Single-Sourcing-Plattform schafft teamübergreifend mehr Transparenz und ermöglicht es Walmart-Partnern, fundiertere Kaufentscheidungen in Bezug auf Volumen und Kosten zu treffen, den Zugang zu Waren zu anderen Märkten zu verbessern und potenziell Verschwendung bzw. Abfall in Kategorien wie verderbliche Waren und anderen empfindlichen Sortimenten zu reduzieren.

Die Implementierung der ESP-Lösung wird die Lieferkette optimieren, Verschwendung in Kategorien wie verderbliche Waren eliminieren und die Möglichkeit, Produkte auf verbundenen Märkten zu verkaufen, eröffnen. Darüber hinaus wird sich die Implementierung positiv auf alle Märkte und Geschäftsbereiche von Walmart und Sam's Club auswirken.

„Wir von Walmart suchen ständig nach geschäftlichen Verbesserungsmöglichkeiten, um unseren Kunden dabei helfen zu können, Geld zu sparen und besser zu leben. Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Bamboo Rose zur Entwicklung eines völlig neuen Ökosystems, das unsere globalen Teams mit einer einzigen Plattform verbindet und uns in die Lage versetzt, über eine reine Informationsoptimierung hinauszugehen. Mit dieser Technologie werden wir in der Lage sein, mit Lieferanten über mehrere Wachstumsphasen hinweg zu interagieren, globale Angebote zu erweitern und effizientere Entscheidungen zu treffen", so Daniel Berg, Vice President of Product Global Sourcing bei Walmart.