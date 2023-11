Nachdem die Preise für Rohöl in den letzten vier Monaten tendenziell gesunken sind und vergangene Woche sogar auf ein Viermonatstief fielen, hat der Trend jetzt gedreht. Heute teilte das Sekretariat der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) mit, dass sich der Korbpreis für ein Barrel Rohöl (159 Liter) zu Wochenbeginn zeitweise auf 84,44 US-Dollar verteuert hat – ein Plus von 3,36 US-Dollar gegenüber dem vergangenen Freitag. Den Korbpreis berechnet die Opec auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells. Der Korb selbst setzt sich aus über zehn unterschiedlichen Rohöl-Sorten zusammen und wurde 1986 von der Opec als eine Art Basiswert für den weltweiten Öl-Handel eingeführt.

Das war bereits der zweite Preisanstieg in Folge. Für Rückenwind sorgen Öl-Future-Wetten von Händlern, die darauf spekulieren, dass die Opec und ihre Verbündeten (Opec+) auf der nächsten Sitzung am 26. November eine Verlängerung ihrer Produktionskürzungen beschließen werden, um ein Überangebot zu vermeiden und dem dadurch bedingten Abwärtstrend bei Rohölpreisen weiter Paroli zu bieten. Laut einem Bericht der Financial Times plant etwa Saudi-Arabien seine bereits seit Juli laufende Produktionskürzung von einer Million Barrel pro Tag bis ins nächste Jahr zu verlängern. Das Land ist einer der wichtigsten Impulsgeber am globalen Öl-Markt.