Über die Hälfte der deutschen Hausbesitzenden ist sehr über steigende Energiekosten besorgt / Neue Velux Studie über die Relevanz von Energieeffizienz im Eigenheim (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Nur 17 Prozent überprüfen die Energieeffizienz ihres Hauses mindestens einmal

pro Jahr, der Großteil seltener (58 %) oder nie (25 %)

- Hausbesitzende setzen überwiegend auf kurzfristige Maßnahmen zum Energiesparen

im Winter: Heizungen in ungenutzten Räumen abdrehen (31 %), sich mit heißen

Getränken warmhalten (27 %) und Zimmer verschließen (19 %)

- Energieeffizienz von Dachfenstern: 9 Experten-Tipps zur einfachen Überprüfung



Der Winter steht vor der Tür und die Temperaturen fallen: Für Hausbesitzende ist

die Energieeffizienz der eigenen vier Wände in den kommenden Monaten besonders

wichtig. Eine aktuelle Umfrage im Auftrag von Velux unter 2.000 deutschen

Hausbesitzenden zeigt, dass mehr als die Hälfte (63 %) sehr bzw. extrem besorgt

über die steigenden Energiekosten ist. Gleichzeitig überprüft die Mehrheit die

Energieeffizienz ihres Eigenheims selten oder nie. Wie gehen Hausbesitzende also

vor, um Energie zu sparen und welche Maßnahmen sind langfristig sinnvoll?





Energiesparen: Deutsche denken kurzfristigBeim Energiesparen denken die Deutschen überwiegend kurzfristig: Ein Drittel (31%) der Befragten dreht die Heizungen in ungenutzten Räumen ab, um Energie zusparen. Fast ebenso viele Hausbesitzende (27 %) geben an, heiße Getränke zutrinken, um sich warm zu halten. 19 % schließen auch die Türen zu kühlerenRäumen ab, um die Wärme zu bewahren. Diese kurzfristigen Lösungen sind jedochnicht nachhaltig und wirken sich mitunter negativ auf die Energiekosten aus.Deutlich bessere und längerfristige Vorteile bieten dagegen baulicheVeränderungen wie eine gute Dämmung der Gebäudehülle inklusive Fenster undTüren.Das ist allerdings nur einem Drittel der Hausbesitzenden (31 %) bewusst, dieangeben, dass die meiste Wärme über die Fenster verloren geht. 20 Prozent derBefragten sind daher auch zur Tat geschritten und haben bereits in derVergangenheit ihre (Dach-)Fenster aus Energiegründen ausgetauscht. Diejenigen,die in den vergangenen 10 Jahren energetische Renovierungsarbeiten durchgeführthaben, geben an, dass ihr Haus nicht nur energieeffizienter (59 %) und in denkalten Monaten wärmer (47 %) ist, sondern sie auch Kosten (45 %) einsparen undder Wert des Gebäudes gestiegen (43 %) ist."Ein unzureichend isoliertes Dach mit alten, schlecht gedämmten Dachfensternkann Wärmeverluste verursachen, die zu höheren Kosten und geringeremWohlbefinden im Haus führen", unterstreicht Christina Brunner, Tageslicht- undPlanungsexpertin bei Velux. "Wir verlieren den größten Teil der Wärme durch dasDach, da die Wärme aufsteigt und dann entweicht. Vor allem in Hinblick auf dieniedrigen Temperaturen in den Wintermonaten und den hohen Energiepreisen lohnt