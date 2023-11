ScreenPoint Medical erreicht neue Meilensteine

Transpara wird weltweit von Hunderten von Standorten eingesetzt und hat den Standard für Brust-KI gesetzt. Es unterstützt alle großen Mammographie-Gantry-Hersteller und lässt sich sowohl in Single-Reading-, als auch in Double-Reading-Umgebungen in den Arbeitsabläufen der Radiologie integrieren. ScreenPoint wird seine branchenführenden Transpara-Ergebnisse auf dem bevorstehenden 109. Jahrestreffen der „Radiological Society of North America" (RSNA) vom 26. bis 30. November 2023 (Süd-Halle, #3947) präsentieren.

Die klinischen und arbeitstechnischen Vorteile von Transpara bei der Verbesserung des Mammographie-Screening-Prozesses waren Gegenstand mehrerer bedeutender Forschungsstudien, die im Laufe des Jahres in hochrangigen Peer-Review-Publikationen veröffentlicht wurden. Dazu gehörte auch eine aktuelle Publikation in der Fachzeitschrift für Radiologie („Lauritzen, et al.") von August, in der nachgewiesen wurde, dass Transpara in Kombination mit zwei anderen Messgrößen eine bessere kurzfristige Risikomessung als viele aktuelle Modelle (z. B. Gail, TC8) ermöglicht. (Siehe beigefügte Abbildung)

„Als die in der klinischen Praxis am häufigsten eingesetzte Brust-KI mit 5 Millionen analysierten Mammogrammen und 1 Million Tomosynthese-Untersuchungen, sind wir sehr stolz darauf, dass eine Studie nach der anderen kontinuierlich den Nutzen von Transpara für Brust-Gesundheitsdienstleister und Patientinnen demonstriert. Unabhängig vom Land, dem Alter der Patientin, der Brustdichte oder dem ethnischem Hintergrund, liefert Transpara gleichbleibende Ergebnisse. Unsere in der Entwicklung befindlichen Angebote werden die Reichweite und Wirkung des Portfolios von Transpara weiter ausbauen und Radiologen dabei helfen, Krebs früher zu erkennen und die Arbeitsbelastung sicher zu reduzieren", sagt Mark Koeniguer, CEO von ScreenPoint Medical.

Transpara ist von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA zugelassen und verfügt über eine europäische Zulassung (CE-Kennzeichnung) für die Verwendung mit 2D- und 3D-Mammographiegeräten verschiedener Hersteller. Transpara wird von Hunderten führender Zentren in mehr als 30 Ländern eingesetzt und ist so konzipiert, dass es gleichzeitig mit Radiologen zusammenarbeitet. Untersuchungen haben ergeben, dass bis zu 45% der Intervall-Tumore früher mit Transpara entdeckt werden können, während gleichzeitig die Arbeitsbelastung reduziert und der Arbeitsablauf optimiert wird.

Informationen zu ScreenPoint Medical

ScreenPoint Medical setzt hochmoderne Forschung zum maschinellen Lernen in Technologien um, die Radiologen zur Verbesserung des Screening-Arbeitsablaufes, der Entscheidungssicherheit und der Risikobewertung für Brustkrebs zugänglich sind. Transpara genießt das Vertrauen von Radiologen auf der ganzen Welt, weil es von Experten für maschinelles Lernen und Bildanalyse entwickelt und mit Anwenderfeedback von weltbekannten Brustradiologen aktualisiert wurde. Alle Nachweise finden Sie unter: https://screenpoint-medical.com/published-evidence/peer-reviewed-publications

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2282337/Lauritzen_2023_Summary.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1582198/ScreenPoint_Medical_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/screenpoint-medical-erreicht-neue-meilensteine-301994829.html