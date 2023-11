Experten-Tipp: Warburg und GBC AG sehen Kurspotenzial bei The Naga Group Aktie!

Warburg und GBC AG empfehlen "Kaufen" und sehen erhebliches Kurspotenzial in der NAGA-Aktie mit durchschnittlichem Kursziel von 2,15 EUR

Durchschnittliches Aufwärtspotenzial von 85 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs

NuWays AG nimmt Coverage wieder auf und erteilt Hold-Rating

Analysten betonen eine deutliche Verbesserung der Profitabilität und die Expansionspläne von NAGA

NAGA hat von Cosmin Filker der GBC AG ein "Kaufen"-Rating mit einem Kursziel von 2,90 EUR erhalten

Marius Fuhrberg von Warburg Research rät zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 1,65 EUR

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei The Naga Group ist am 01.12.2023.Der Kurs von The Naga Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,1260und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,83im Minus.