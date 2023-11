FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero haben am Dienstag einen zweiten Kursrücksetzer verzeichnet. Nachdem das Unternehmen der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge Untersuchungen durch die Wettbewerbshüter der EU-Kommission bestätigt hat, fielen die Papiere am Nachmittag zeitweise um knapp 5 Prozent. Sie fingen sich aber wie schon am Morgen unter der Marke von 31,60 Euro. Zuletzt lagen sie noch mit mehr als drei Prozent im Minus bei 32,04 Euro.

Erneute Untersuchungen durch die Wettbewerbshüter der EU-Kommission hatten am Dienstagmorgen schon die Kurse von Essenslieferanten belastet. Den Angaben zufolge arbeitet Delivery Hero vollumfänglich mit der EU-Kommission zusammen. Bei den Ermittlungen, die an solche aus dem Jahr 2022 anknüpfen, geht es um die Aufteilung von Märkten. Namen der betroffenen Unternehmen nannte die Kommission nicht.

Etwas stärker als Delivery Hero gaben die Papiere von Hellofresh nach, die 5,2 Prozent einbüßten. Auch sie werden nach Aussage von Händlern von der Nachricht über Untersuchungen von Essenslieferanten durch die EU-Kommission belastet./bek/tih